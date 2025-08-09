元HKT48で“令和のグラビアクイーン”としても活躍中の田中美久が「キュンとしたことがある既婚者芸人」を実名告白し、その理由について詳しく語った。

【映像】森香澄がキュンとした既婚者芸人

8月6日（水）、『森香澄の全部嘘テレビ』（テレビ朝日系列）#42が放送。今回は森香澄、田中美久、カカロニ栗谷がガチトーク。視聴者やスタッフのリアルなお悩みに森と田中が真剣＆ぶっちゃけトークで答えた。

「既婚者を好きになってしまったことはありますか？」と質問が投げかけられると、田中は「私はくりぃむしちゅーの上田さん」と即答。「上田さんの恋愛価値観がすごくいいなって思って、素敵だなと思ったんです」と憧れの理由を語った。

具体的には、「奥さんの嫌な部分が仮に見えてしまった時はどうするんですか？と聞いたら、それを上回る素敵な部分があるから一緒にいる、とおっしゃっていて…なんか素敵な家庭だなと思った」と明かした。その人柄・家庭観にスタジオ出演者も感心しきり。「私もこういう人見つけたい」としみじみ語る田中に、森も「わかります！」「自分じゃない誰かを愛している姿にキュンとする」と深く共感。

森は「私、有田さんでそれを思った」と、くりぃむしちゅー・有田哲平の名前を挙げ、「人をとにかく褒めるんですよ。身近な人や共演者にも優しくて」とその魅力を語った。

さらに森は、「ダメ出ししたがる人が多い中で、ちゃんと褒めてくれる人ってなかなかいない。こういう部分、素敵だなって思って」としみじみ。「私もそういう人間でありたい」と自身の価値観にも影響を受けたことを明かした。