今日ビジュいいじゃん。ガジェットも盛れてたいじゃん
「ガジェットといえば真っ黒」みたいな時代、終わってきてる？
ここ最近たてつづけに、洗練されたデザインのガジェット情報をお伝えしています。性能追求や小型化など、スペックももちろん大事ですが、「持ってるとなんか気分上がる」という目線で選べるガジェットっていうのも、いいですよね。
ラグジュアリー×人工知能な“高見え”イヤホン
2015年にロサンゼルスで生まれたオーディオブランド、BUTTONSのイヤークリップ型ワイヤレスイヤホン｢BUTTONS CLIP｣。
ケースは、航空機グレードの亜鉛合金に、フルグレインレザーのコンビネーションで、手にしたときの満足感がすごいそう。外観はもはや、ガジェットというよりハイブランドのレザー小物のような高級感あるデザインですが、その印象のわりには、思ったより庶民的なお値段。
機能も意欲的で、独自AIアシスタントの｢HALI｣が搭載されており、有効にしておけば、天気を聞いたり、時間を聞いたりできます。
ラグジュアリー×人工知能。日本初上陸の“まるでアクセサリー”なイヤホン
香水ボトルから着想を得たモバイルバッテリー
攻めたデザインのガジェットを手掛けるLofreeから登場した｢Glow Power Bankモバイルバッテリー｣は、透け感のある筐体とライティングで、｢この方向性もアリなんだ…！｣と思わせてくれました。
モノとしては、「容量10,000mAh」「USB-C端子1口」のシンプルスペックなモバイルバッテリーですが、化粧ポーチに入っててもおかしくないような上品さです。
香水かと思った。オッシャレすぎるモバイルバッテリー
SF感、マニアックオーディオ感、近未来感
クラシックスピーカーのBraun Audio 300をデザインのヒントにした、スマートなモバイルバッテリー。
機能や使い勝手も大充実で、バッテリーを充電するためのプラグも、端末を充電するためのUSB-Cケーブルも格納式。充電のパーセンテージも表示してくれますし、壁のコンセントに刺してそのまま充電アダプタとしても使用可能。
現在グローバルサイトで先行予約中です。
今日ビジュいいじゃん。ルックス優勝の10,000mAhバッテリー発見
ピル型✕スケルトンな、ポップデザインのイヤホン
スケルトンクリアなケースを備えた、完全ワイヤレスのイヤーカフ型モデル、水月雨の ｢Moondrop PILL - カプセル｣。
滑らかな楕円のカプセル型（ピル型）もかわいいし、スケルトンというガジェット界隈で人気のデザインなのも◎。
見た目はトイ感もありますが、13mmの大口径ドライバーと大型リアチャンバー設計によって、迫力のある低音が表現されるとのことです。
最近のイヤホン、一目惚れするくらいビジュが良い