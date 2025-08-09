Image: Sharge

「ガジェットといえば真っ黒」みたいな時代、終わってきてる？

ここ最近たてつづけに、洗練されたデザインのガジェット情報をお伝えしています。性能追求や小型化など、スペックももちろん大事ですが、「持ってるとなんか気分上がる」という目線で選べるガジェットっていうのも、いいですよね。

ラグジュアリー×人工知能な“高見え”イヤホン

Photo: 三浦一紀

2015年にロサンゼルスで生まれたオーディオブランド、BUTTONSのイヤークリップ型ワイヤレスイヤホン｢BUTTONS CLIP｣。

ケースは、航空機グレードの亜鉛合金に、フルグレインレザーのコンビネーションで、手にしたときの満足感がすごいそう。外観はもはや、ガジェットというよりハイブランドのレザー小物のような高級感あるデザインですが、その印象のわりには、思ったより庶民的なお値段。

機能も意欲的で、独自AIアシスタントの｢HALI｣が搭載されており、有効にしておけば、天気を聞いたり、時間を聞いたりできます。

香水ボトルから着想を得たモバイルバッテリー

Photo: Lofree

攻めたデザインのガジェットを手掛けるLofreeから登場した｢Glow Power Bankモバイルバッテリー｣は、透け感のある筐体とライティングで、｢この方向性もアリなんだ…！｣と思わせてくれました。

モノとしては、「容量10,000mAh」「USB-C端子1口」のシンプルスペックなモバイルバッテリーですが、化粧ポーチに入っててもおかしくないような上品さです。

SF感、マニアックオーディオ感、近未来感

Image: Sharge

クラシックスピーカーのBraun Audio 300をデザインのヒントにした、スマートなモバイルバッテリー。

機能や使い勝手も大充実で、バッテリーを充電するためのプラグも、端末を充電するためのUSB-Cケーブルも格納式。充電のパーセンテージも表示してくれますし、壁のコンセントに刺してそのまま充電アダプタとしても使用可能。

現在グローバルサイトで先行予約中です。

ピル型✕スケルトンな、ポップデザインのイヤホン

Image: 水月雨

スケルトンクリアなケースを備えた、完全ワイヤレスのイヤーカフ型モデル、水月雨の ｢Moondrop PILL - カプセル｣。

滑らかな楕円のカプセル型（ピル型）もかわいいし、スケルトンというガジェット界隈で人気のデザインなのも◎。

見た目はトイ感もありますが、13mmの大口径ドライバーと大型リアチャンバー設計によって、迫力のある低音が表現されるとのことです。

