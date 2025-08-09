ABCテレビでは、2025年10月クールの日10ドラマ（毎週日曜よる10時15分～の全国ネット枠）に、葵わかな＆神尾楓珠のW主演でおくる「すべての恋が終わるとしても」を放送する。

今作は、“忘れられない恋”をテーマにした切ないラブストーリー。高校の卒業式に付き合いはじめた同級生の男女を主人公に、彼らを取り巻く人物たちも含めた８人の男女が織り成す、リアルでちょっぴりほろ苦い恋愛模様を描く。

今回、W主演の葵わかなと神尾楓珠のほか、原作となった140字の切ないエピソードを綴った冬野夜空のコメントをお届けする。

【羽沢由宇役・葵わかな コメント】

Q.脚本を読んだ印象は？

タイトルの通り、切なさが常に漂う物語だと思いました。

恋の始まりや終わりだけでなく、人が成長していくこと、変わっていくことやそれでも変わらない事など、どこか切なさが描かれていると感じます。 私が演じる由宇も、真央と特別な出会いをするけれど、人生の中で変化の大きい10代～20代の中で、抗えない変わりゆくものにとても影響を受けていて、私も過ごしたことのある時期なので共感する部分は多い気がします。

Q.初共演の神尾さんの印象は？

作品などで拝見させていただいていて、独特な雰囲気をお持ちで、クールそうだなと思っていましたが、実際にはすごくフランクな人で、同い年だということもあって、力を合わせて楽しく現場を過ごせていると思います！ 真央と由宇のシーンをこれから重ねられる事が楽しみです。

Q.視聴者の皆様へメッセージをお願いします。

きっと共感していただける作品になると思います。 １０月の放送までまだ時間がありますが、皆さまに届く日を思いながら撮影頑張ります！ 楽しみに待っていてくれたら嬉しいです。

葵わかな プロフィール

1998年６月30日生まれ、神奈川県出身。2009年に俳優デビューし、映画「陽だまりの彼女」（2013年）や「くちびるに歌を」（2015年）など、数々の作品で活躍。2017年には連続テレビ小説「わろてんか」（NHK）のヒロインに抜擢された。近年の出演作は「ブラックペアン」（2018年、2024年、TBS）、「おいち不思議がたり」（2024年、NHK BS・NHK BS プレミアム４K）、「ホンノウスイッチ」（2025年、テレビ朝日）など。

【大崎真央役・神尾楓珠 コメント】

Q.脚本を読んだ印象は？

恋愛をしたことがある人なら共感できるようなシチュエーションや描写が多く出てきており、共感すると同時に胸がぎゅっと締め付けられるような気持ちになりました。僕が演じる真央は優しくて、柔らかくて、でもどこか掴みどころのないキャラクターだと思いました。

Q.初共演の葵さんの印象は？

本読みの時に初めてお会いしたのですが、細かいところまで監督に質問していたり、すごく真面目で熱心な方だと思いました。でも現場で話していくうちに、僕のしょうもないノリにも乗っかってくださり、意外な一面も見つけることができました。あとすごく姿勢が良いです。

Q.視聴者の皆様へメッセージをお願いします。

きっと共感してもらえるシーンが多々あると思うので、真央に限らず、共感しながら楽しんでいただけたらと思います。

神尾楓珠 プロフィール

1999年１月21日生まれ、東京都出身。2015年、24時間テレビドラマスペシャル「母さん、俺は大丈夫」（日本テレビ）で俳優デビュー。2019年には「左ききのエレン」（MBS・TBS 系）で地上波連続ドラマ初主演を務め、以降は「17才の帝国」（2022年、NHK）や「いちばんすきな花」（2023年、フジテレビ）、「くるり～誰が私と恋をした?～」（2024年、TBS）、「PJ ～航空救難団～」（2025２年、テレビ朝日）、映画「パリピ孔明 THE MOVIE」（2025年）など、絶えず話題作に出演している。

【原作・冬野夜空 コメント】

旧Twitter時代に書いていた1投稿で読み切れる140文字の物語が、書籍化を経てついにドラマになって地上波へと羽ばたくことになりました。すべての恋が終わるとしても、通称すべ恋。本作を原作として、脚本家の三浦さんがさらに素敵なストーリーを組み立ててくださり、葵さんや神尾さんをはじめとしたキャストの方々に、文章では表現しきれない動きや彩りを、ドラマという形で昇華していただいています。ドラマという映像作品として素敵なものに仕上がっていると思いますので、毎週皆様と一緒に楽しめたら嬉しいです。ぜひご期待ください。

【番組情報】

「すべての恋が終わるとしても」

ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット202５年10月スタート 毎週日曜よる10時15分

★放送終了後、TVerで見逃し配信

