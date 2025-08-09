ÆóµÜÏÂÌé¡Ö¤º¡Á¤Ã¤È¤ª¤´¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×Ç¯²¼¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î´Ø·¸À¡¡À¸ÊüÁ÷¤ÇË½Ïª¡ª
¡¡Íò¤ÎÆóµÜÏÂÌé¡Ê42¡Ë¤¬9Æü¡¢NHK¤Î²»³ÚÆÃÈÖ¡ÖMUSIC¡¡GIFT¡¡2025¡Á¤¢¤Ê¤¿¤ËÂ£¤í¤¦¡¡´õË¾¤Î²Î¡Á¡×¡ÊÂè1Éô¡§¸å7¡¦30¡Á8¡¦55¡¢Âè2Éô¡§¸å10¡¦00¡Á10¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¤º¡Á¤Ã¤È¤ª¤´¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ëÇ¯²¼¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î´Ø·¸¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¡£ÆóµÜ¤Ï½÷Í¥¤ÎÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¡¢NHK¤ÎÃæ»³²ÌÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤È¤â¤Ë»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬Mrs. GREEN APPLE¤ÎÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸½¤ì¤ë¤È¡¢Æó³¬Æ²¤¬¡ÖÂç¿¹¤µ¤ó¡¢ÆóµÜ¤µ¤ó¤È¤Ï¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂç¿¹¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡£YouTube¤äÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÃçÎÉ¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢ÃúÇ«¤ËÆóµÜ¤Ø¤ª¼µ·¡£¤¹¤ë¤ÈÆóµÜ¤ÏËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¡Ö¤º¡Á¤Ã¤È¤ª¤´¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÊÖ¤·¡¢²ñ¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Mrs. GREEN APPLE¤Ï¿Íµ¤¶Ê¡Ö¥±¥»¥é¥»¥é¡×¤òÈäÏª¡£ÆóµÜ¤Ï¡Ö¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò°¦¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë»þ´Ö¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«»ý¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤±¤É¡¢¤³¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤À¤±¤Ï¼«Ê¬¤Ë¡È¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡