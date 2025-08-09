日向坂46正源司陽子『オールナイトニッポン0（ZERO）』のパーソナリティに初挑戦
■『日向坂46・正源司陽子のオールナイトニッポン0（ZERO）』は、8月16日27時から生放送！
日向坂46の四期生・正源司陽子が、8月16日放送のニッポン放送『オールナイトニッポン0（ZERO）』のパーソナリティを担当する。
正源司陽子は兵庫県生まれの18歳。2022年9月に日向坂46の四期生として加入し、2024年5月に発売された日向坂46の11thシングル「君はハニーデュー」では自身初の選抜入り＆楽曲センターを務めた。
また、7月に神奈川・ぴあアリーナMMにて開催された『日向坂46 四期生ライブ Presented by 新・日向坂ミュージックパレード』にも出演するなど、日向坂46に勢いをもたらす四期生の一員として注目を集めている。
そんな正源司陽子が『オールナイトニッポン0（ZERO）』に初登場。単独でラジオパーソナリティを務めるのは、今回が初めてとなる。
なおコーナーなどの詳細は、オールナイトニッポン公式X（@Ann_Since1967）で発表される。
番組情報
ニッポン放送『日向坂46・正源司陽子のオールナイトニッポン0（ZERO）』
08/16（土） 27:00～29:00
パーソナリティ：日向坂46・正源司陽子
メールアドレス：yoko@allnightnippon.com
番組ハッシュタグ：#正源司陽子ANN0
『オールナイトニッポン』番組サイト
https://www.allnightnippon.com/
日向坂46 OFFICIAL SITE
https://www.hinatazaka46.com