札幌発オルタナティブロックバンド“メリクレット”自身初の5大都市対バンツアー開催決定

■対バンツアーは、2月11日に東京・代官山UNITで開幕！

メリクレットが、8月9日に東京・Spotify O-WESTにて開催した『3rd one man live「未明に靴音が鳴る」』にて、2026年冬に初となる5大都市対バンツアー『夢五夜、雪のほとり』を開催することを発表した。

メリクレットは、「涙伝う日常に、奏でる藍の逆さ傘を。」をコンセプトに活動する、北海道札幌市発の男女混合4ピースオルタナティブロックバンド。

2025年5月に2度目となる札幌ワンマン、8月に初の東京ワンマンを開催。『JOIN ALIVE 2025』オープニングアクト、『イナズマロック フェス 2025』風神ステージ出演など今年は多くのイベントに出演。

そんな2025年を経てキャリア初のツアーに挑むメリクレット。北海道を飛び出し精力的に活動する彼らに注目だ。

なお、対バンツアーのチケットは、8月9日21時から発売中。

ライブ情報

メリクレット対バンツアー2026『夢五夜、雪のほとり』

[2026年]

02/11（水・祝）東京・代官山UNIT

02/15（日）福岡・福岡Op’s

02/28（土）愛知・名古屋ell.FITS ALL

03/01（日）大阪・LIVE SQUARE 2nd LINE

03/07（土）北海道・札幌cube garden

