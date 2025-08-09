札幌発オルタナティブロックバンド“メリクレット”自身初の5大都市対バンツアー開催決定
■対バンツアーは、2月11日に東京・代官山UNITで開幕！
メリクレットが、8月9日に東京・Spotify O-WESTにて開催した『3rd one man live「未明に靴音が鳴る」』にて、2026年冬に初となる5大都市対バンツアー『夢五夜、雪のほとり』を開催することを発表した。
メリクレットは、「涙伝う日常に、奏でる藍の逆さ傘を。」をコンセプトに活動する、北海道札幌市発の男女混合4ピースオルタナティブロックバンド。
2025年5月に2度目となる札幌ワンマン、8月に初の東京ワンマンを開催。『JOIN ALIVE 2025』オープニングアクト、『イナズマロック フェス 2025』風神ステージ出演など今年は多くのイベントに出演。
そんな2025年を経てキャリア初のツアーに挑むメリクレット。北海道を飛び出し精力的に活動する彼らに注目だ。
なお、対バンツアーのチケットは、8月9日21時から発売中。
ライブ情報
メリクレット対バンツアー2026『夢五夜、雪のほとり』
[2026年]
02/11（水・祝）東京・代官山UNIT
02/15（日）福岡・福岡Op’s
02/28（土）愛知・名古屋ell.FITS ALL
03/01（日）大阪・LIVE SQUARE 2nd LINE
03/07（土）北海道・札幌cube garden
メリクレット OFFICIAL X
https://x.com/melikret
メリクレット OFFICIAL Instagram
https://www.instagram.com/melikret/
メリクレット OFFICIAL YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCtflnOYJqNZjdJciqO-1L7g