日向坂46正源司陽子、初の単独ラジオパーソナリティ決定「ANN0」初挑戦
【モデルプレス＝2025/08/09】パーソナリティが週替りで担当している土曜日のニッポン放送『オールナイトニッポン0（ZERO）』（27時〜29時）。8月16日は、日向坂46の4期生・正源司陽子が生放送で担当することが決定した。
【写真】日向坂46正源司陽子、素肌感溢れる姿
正源司は兵庫県生まれの18歳。2022年9月に日向坂46の4期生として加入し、2024年5月に発売された日向坂46の11thシングル「君はハニーデュー」では自身初の選抜入り＆楽曲センターを務めた。また、先月7月29日〜31日にぴあアリーナMMにて開催された「日向坂46 四期生ライブ Presented by 新・日向坂ミュージックパレード」にも出演するなど、日向坂46に勢いをもたらす4期生の一員として注目を集めている。
そんな正源司が『オールナイトニッポン0（ZERO）』に初登場。単独でラジオパーソナリティを務めるのは、今回が初めてとなる。（modelpress編集部）
◆正源司陽子「ANN0」初挑戦
