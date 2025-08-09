Official髭男dism、劇場アニメ『ひゃくえむ。』主題歌「らしさ」のオフィシャルオーディオ公開
■「“絶対”に抗い奮闘する全ての人への賛歌としても、この歌を作りました」
Official髭男dismが、新曲「らしさ」のオフィシャルオーディオを公開した。
8月6日にデジタルリリースされた「らしさ」は、9月19日公開の劇場アニメ『ひゃくえむ。』の主題歌。
ボーカルの藤原聡が原作漫画にインスパイアされて書き下ろしたこの曲は、ギターが引っ張る疾走感のあるバンドサウンドに、競争のなかでの葛藤や挫折に抗いながら立ち向かうすべての人へのエール、讃歌となる歌詞を乗せた心震わせる一曲。
今回公開されたオフィシャルオーディオは、アニメの原作者の魚豊による疾走感あふれる描き下ろしジャケ写をモチーフに、本楽曲の魅力である歌詞を疾走感をそのままに落とし込んだ見応えのある映像となっている。
■Official髭男dism コメント
『ひゃくえむ。』という作品は何度も僕の心を揺さぶり、熱くしてくれました。そんな作品の主題歌を作れる事をとても幸せに思いました。「らしさ」という曲です。世の中は、絶対に敵わない相手やら、絶対に邪魔して来る自分やら、強敵に満ち溢れています。でもそれらに納得せず、慣れもせず、「絶対」に抗い奮闘する全ての人への賛歌としても、この歌を作りました。作品を彩り、聴いてくださった方の日々へ寄り添えますように。
リリース情報
2025.08.06 ON SALE
DIGITAL SINGLE「らしさ」
