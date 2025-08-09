＝LOVE・≠ME・≒JOY、3グループ合同特番決定 MCはプロデューサー指原莉乃＆相席スタート山添寛【イコノイジョイがやってやんよ！】
【モデルプレス＝2025/08/09】指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ・＝LOVE、≠ME、≒JOYの総勢34人による特別番組「イコノイジョイがやってやんよ！」（8月25日25時10分〜／日本テレビ※関東ローカル）の放送が決定した。
【写真】=LOVEメンバー、指原莉乃からのサプライズに涙
2024年まで3年連続で開催されてきた3グループでの合同コンサート「イコノイジョイ」。今年は3グループのスケジュールおよびメンバーの体調を考慮して開催を断念することになった。
その合同コンサートに代わり放送される本番組。3組がどのバラエティー番組でも活躍できるように、修行するバラエティー特訓番組となっており、MCにプロデューサーの指原莉乃、さらに山添寛（相席スタート）を迎えて届ける。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】=LOVEメンバー、指原莉乃からのサプライズに涙
◆特別番組「イコノイジョイがやってやんよ！」放送決定
2024年まで3年連続で開催されてきた3グループでの合同コンサート「イコノイジョイ」。今年は3グループのスケジュールおよびメンバーの体調を考慮して開催を断念することになった。
その合同コンサートに代わり放送される本番組。3組がどのバラエティー番組でも活躍できるように、修行するバラエティー特訓番組となっており、MCにプロデューサーの指原莉乃、さらに山添寛（相席スタート）を迎えて届ける。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】