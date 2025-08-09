＝LOVE、≠ME、≒JOYがバラエティで活躍できるよう特訓！特別番組『イコノイジョイがやってやんよ！』放送決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■MCは、3グループのプロデューサー指原莉乃と山添寛（相席スタート）が担当！

指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ＝LOVE、≠ME、≒JOYの特別番組『イコノイジョイがやってやんよ！』が8月25日25時10分から日本テレビで放送される。

＝LOVE、≠ME、≒JOYは、2024年まで3年連続で3グループでの合同コンサート『イコノイジョイ』を開催してきたが、2025年は3グループのスケジュールおよびメンバーの体調を考慮して開催を断念。その代わりに＝LOVE、≠ME、≒JOYの総勢34名による特別番組の放送が決定した。

『イコノイジョイがやってやんよ！』は、＝LOVE、≠ME、≒JOYの3組が、どのバラエティ番組でも活躍できるように修行するバラエティ特訓番組。MCはプロデューサーの指原莉乃と山添寛（相席スタート）が担当する。

番組情報

日本テレビ『イコノイジョイがやってやんよ！』

08/25（月）25:10～26:10

※TVer、日テレ無料（TADA）にて地上波番組放送後より1週間見逃し配信。

出演：＝LOVE、≠ME、≒JOY

MC：指原莉乃、山添寛（相席スタート）

