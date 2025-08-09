デリバリー&テイクアウト専門店「豚丼屋TONTON」オープン！（札幌市）
2025年8月4日（月）、北海道札幌・南4条にデリバリー＆テイクアウト専門店『元祖豚丼屋TONTON 南4条店』がオープンしました。
『元祖豚丼屋TONTON』の豚丼は、本場北海道・帯広の伝統の味を元に秘伝の甘カラだれを使用。画像：ワンズトライン株式会社
注文後に二度焼きすることで余分な油を落とし、口いっぱいに広がる香ばしい味わいが特徴です。
デリバリー＆テイクアウト専門店の『元祖豚丼屋TONTON 南4条店』では、そんな北海道・伝統の味を、自宅や会社など、好きな場所で自由に楽しむことができます。詳細情報
元祖豚丼屋TONTON 南4条店（デリバリー＆テイクアウト専門店）
住所：北海道札幌市中央区南4条西4-13-2 第5グリーンビル6階 月はいつもそこにある店内
電話番号：011-596-9511
北海道民の味を好きな場所で◎ 旨味が凝縮された香ばしいお肉とご飯を豪快に頬張りたいですよね……！文／北海道Likers
【画像・参考】《豚丼屋TONTON》道民の味をお好きな場所で！札幌・南4条にデリバリー&テイクアウト専門店が8/4(月)オープン - PR TIMES
※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。