８日のフジテレビ「酒のツマミになる話」に、昨年出演時に前代未聞の泥酔失態で謎の野次や奇声を発するなどし、猛省しているダンサーが登場した。

黒スーツのお詫びコーデで登場したのはＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ・陣。千鳥から久しぶりと声をかけられると、「１年ぶりくらいです…。１年…あの…会社から（ツマミ出演）止められてました」と明かし、爆笑が起こった。

陣は昨年７月放送の同番組でウォッカを３０杯以上飲み、前代未聞の泥酔状態に。収録スタート時点ですでにウォッカ１８杯、レモンサワー３杯を飲んでおり、ろれつは回らず、目がトロ〜ンとなって、トークがかみ合わずに謎発言やガヤで乱れまくっていた。

大悟は、収録の次の週に陣が仕事場まで来て、楽屋の前で９０度頭を下げて謝罪してきたことを明かしていた。

今回番組で当時映像が紹介され、陣が女性スタッフにちょっかいをかけたり、他の出演者のトーク中に「おっ！おっ！おおーー！」と奇声を発している姿も。

ただ、陣は「ネットニュースがちょっと誇張して『泥酔で大暴れ』とか、そんなんでしたか？」と語ると、大悟が「いやいや、お前側から言うセリフではないぞ」と笑わせた。

今回は反省を込めて、お酒を制限してトークを行うと改心宣言したが、なぜか酒量が少ないと肝心のトークが乗ってこない結果に。

前回の醜態は「マネジャーの３つ上の人」に厳しく怒られたと語ると、大悟が「きょうは４つ上の人に怒られるで」とイジって笑わせた。