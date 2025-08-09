本拠地ブルージェイズ戦

米大リーグのドジャースは8日（日本時間9日）、本拠地でブルージェイズと対戦し、5-1で勝利した。先発したクレイトン・カーショー投手が6回1失点の好投で6勝目。「2番・遊撃」で先発したムーキー・ベッツ内野手が7月5日（同6日）以来となる12号逆転2ランを放った。決勝打となった一発はもちろん、カーショーと指揮官はベッツが見せた別のプレーを称賛した。

0-1で迎えた5回2死無走者の場面。1番の大谷翔平が右中間を破る二塁打で出塁すると、ベッツが打席に立った。サイ・ヤング賞3度を誇る大投手シャーザーの初球スライダーを豪快に引っ張ると打球は左翼スタンドへ。7月5日以来、約1か月ぶりの12号は貴重な逆転2ランとなった。本塁付近で大谷、次打者のフリーマンが満面の笑みで出迎え。ベッツも嬉しそうに白い歯を見せた。

2回の守備では1死満塁の場面で9番ストローの三遊間へのライナーに横っ飛び。ノーバウンドで捕球するとすぐさま立ち上がって二塁に送球し、ダブルプレーを完成させた。米カリフォルニア州地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の試合後番組はカーショーの囲み取材の映像を公開。通算218勝目を挙げた左腕は「2回にムーキーがダブルプレーを決めてくれたおかげだ」と感謝した。

カーショーは続けて「ムークのおかげであの場面を切り抜けられて、球数も抑えられたから6回まで投げられた。しかもホームランも打ってくれて。ムークにとって大きな一夜だったし、それが見られて素晴らしいよ」と不振からの復活の兆しを見せた同僚を称えた。

デーブ・ロバーツ監督もベッツのビッグプレーを絶賛。同局が放送した試合後の会見では「2回のムーキーのダブルプレーは非常に大きかった。流れという点では、あれが試合を変えるものだった」と賛辞を送った。ベッツは4打数2安打3打点と打撃でも勝利に貢献。5日（同6日）まで25打席ノーヒットと極度の不振に陥っていたが、そこから3試合で12打数6安打と復調している。



