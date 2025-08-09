可愛いのみーーっけ♡【ミスド】今食べたい「新作ドーナツ」って？

おいしい & かわいいドーナツが人気の【ミスタードーナツ】から「ディズニーコラボ」の新作ドーナツが登場！ 写真映えすること間違いなし！？ 話題の4商品をピックアップしたので、ぜひチェックしてみてください。

これ考えた人天才！「ふわふわシューチョコリング（ミッキーマウス）」

最初にご紹介するのは、ディズニーの人気者「ミッキーマウス」をイメージした可愛すぎるドーナツ。キャラメルフレーバーのふわふわシュードーナツ生地に、ポン・デ・リングで作った耳をつけたミッキーすぎる1品。@ftn_picsレポーターHaruさんも「細部にまでこだわりを感じる、ディズニーの世界観100点満点のドーナツ」と大絶賛。食べ終わったあとのパケ底にも注目です！

かわいすぎっ！「ふわふわシューストロベリーリング（ミニーマウス）」

先程ご紹介したミッキーモチーフのドーナツとペアでGETしてほしいのが、レポーターHaruさんが「ミニーデザインの可愛いドーナツ」と激推しするこちら。ストロベリーチョコでコーティングされたシュー生地のドーナツには、ピンクのリボンが飾られていてまさにミニーちゃん。酸味のあるりんごシュガーがアクセントになっているそう。「数量限定」とのことなので、気になる方はお早めに！

パケ買いしちゃう！「ポン・デ・スマイルチョコレート（ミッキーマウス）」

レポーターHaruさんが「またまた可愛いドーナツ発見ーッ！」と大興奮のこちらは、もちもち生地のポン・デ・リングに黄色いハートやカラフルなシュガーをトッピングした1品。顔をひょこっと覗かせているようなミッキーのパッケージが可愛くてたまりません。同じシリーズのミニーちゃんバージョンと並べると「まるでミッキーとミニーがおしゃべりしているかのようなデザイン」になるそう。ぜひ2つ一緒にGETしてみてください。

絶対買う！「ポン・デ・スマイルストロベリー（ミニーマウス）」

最後は、ピンクのミニーちゃんパッケージがインパクト抜群のこちら。レポーターHaruさんも「眺めてるだけでインパ気分」と一目惚れしてしまったご様子。パッケージだけでなく、ドーナツもピンク色でミニーちゃんらしさ全開。今回ご紹介した4つのドーナツがすべて入った「ディズニースマイルコレクションセット」を購入すると、ミッキー & ミニーのお顔がプリントされたオリジナルボックスに入れてもらえるそうなので、ディズニー好きはお見逃しなく！

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

writer：Yuri.A