＝LOVE・≠ME・≒JOY、特別番組『イコノイジョイがやってやんよ！』放送決定 プロデューサー・指原莉乃もMCとして出演
指原莉乃がプロデュースするアイドルグループである＝LOVE・≠ME・≒JOの特別番組『イコノイジョイがやってやんよ！』が、25日に日本テレビ（※関東ローカル）で放送されることが9日、発表された。
【全身ショット】美脚スラリ！かわいらしいミニスカ衣装の＝LOVE
3グループは、2024年まで3年連続で合同コンサート『イコノイジョイ』を開催してきた。今年は3グループのスケジュールおよびメンバーの体調を考慮し、開催を断念することになったが、それに代わって、総勢34人による特別番組を放送する。
同番組は、3グループがどのバラエティー番組でも活躍できるように、修行するバラエティー特訓番組。MCにプロデューサーの指原、山添寛（相席スタート）を迎え、25日深夜1時10分から放送する。地上波放送後、TVerなどでは1週間見逃し配信も実施する。
