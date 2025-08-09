ブライトンはオランダ代表DFファン・ヘッケとの新契約締結熱望も交渉は難航か…… リヴァプールやニューカッスルなどプレミア複数クラブが興味
ブライトンの守備の要は去就が注目されている。
『TBR Football』のグレアム・ベイリー氏によると、ブライトンは25歳のオランダ代表DFヤン・ポール・ファン・ヘッケとの新契約締結を熱望しているが、交渉は停滞しているという。
2020年9月にオランダのNACブレダからブライトンに加入したファン・ヘッケはヘーレンフェーン、ブラックバーンへのレンタル移籍を経て、2022年夏にブライトンへ復帰。復帰初シーズンとなった22-23シーズンはプレミアリーグでの先発出場が3試合と出場機会が限定的になっていたが、その翌シーズンはプレミアリーグ26試合に先発出場するなど定位置を確保。昨季もプレミアリーグ33試合に先発出場しており、今ではブライトンの守備陣に欠かせない選手へと成長している。
ブライトンの守備の要として活躍しているファン・ヘッケだが果たして今夏でのステップアップは実現するのだろうか。
「メッシじゃなくて、彼は三笘だから」#PL ゴール・オブ・ザ・シーズンにノミネートされたカオルのチェルシー戦の魔法のようなゴールに選手たちがリアクション！ #三笘薫 pic.twitter.com/G8UeognXt0— ブライトン & ホーヴ・アルビオン (@OfficialBHAJPN) May 31, 2025