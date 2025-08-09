ブライトンの守備の要は去就が注目されている。



『TBR Football』のグレアム・ベイリー氏によると、ブライトンは25歳のオランダ代表DFヤン・ポール・ファン・ヘッケとの新契約締結を熱望しているが、交渉は停滞しているという。



2020年9月にオランダのNACブレダからブライトンに加入したファン・ヘッケはヘーレンフェーン、ブラックバーンへのレンタル移籍を経て、2022年夏にブライトンへ復帰。復帰初シーズンとなった22-23シーズンはプレミアリーグでの先発出場が3試合と出場機会が限定的になっていたが、その翌シーズンはプレミアリーグ26試合に先発出場するなど定位置を確保。昨季もプレミアリーグ33試合に先発出場しており、今ではブライトンの守備陣に欠かせない選手へと成長している。





そんなファン・ヘッケにステップアップの可能性が浮上。同氏によると、ブライトンはファン・ヘッケとの契約を2027年夏まで残しているが数ヶ月前から新契約締結に向けて交渉を開始しており、現在契約更新のため同選手を説得しているとのこと。しかし同選手はステップアップを希望しているため、交渉は難航。すでにリヴァプールやニューカッスル・ユナイテッド、トッテナム・ホットスパーが興味を示しているため、今夏にも移籍の可能性があるという。ブライトンの守備の要として活躍しているファン・ヘッケだが果たして今夏でのステップアップは実現するのだろうか。