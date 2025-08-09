¼ÂÎÏ¼Ô¤¬¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¥È¥ë¥³¹Ô¤¤«¡Ä¡Ä¡¡¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤¬¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½GK¥¨¥Ç¥ë¥½¥ó³Í¤ê¤Ø¡¡¤¹¤Ç¤ËÇ¯Êð12²¯±ß¤Ç¸Ä¿Í¹ç°Õ¤â¥Þ¥óC¤Ï»ÄÎ±¤ò´õË¾
¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤Ïº£²ÆÀÑ¶ËÅª¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Ë¥³¥í¡¦¥·¥é»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë½êÂ°¤¹¤ë31ºÐ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½GK¥¨¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥â¥é¥¨¥¹¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
2017Ç¯7·î¤Ë¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤«¤é¥Þ¥óC¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¨¥Ç¥ë¥½¥ó¤Ï²ÃÆþ°Ê¹ß¸ø¼°ÀïÄÌ»»372»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ÉÄ¹Ç¯Àµ¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ³èÌö¡£ºòµ¨¤â¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°26»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢GK¤Ê¤¬¤é¤â4¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²Æ¤Ïµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ç¥ë¥½¥ó¤À¤¬²Ì¤¿¤·¤Æ¥È¥ë¥³¥ê¡¼¥°¹Ô¤¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
All of Ederson's @premierleague assists pic.twitter.com/xI3zM7KTtD— Manchester City (@ManCity) April 13, 2025