¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Ë¥³¥í¡¦¥·¥é»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë½êÂ°¤¹¤ë31ºÐ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½GK¥¨¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥â¥é¥¨¥¹¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£

2017Ç¯7·î¤Ë¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤«¤é¥Þ¥óC¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¨¥Ç¥ë¥½¥ó¤Ï²ÃÆþ°Ê¹ß¸ø¼°ÀïÄÌ»»372»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ÉÄ¹Ç¯Àµ¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ³èÌö¡£ºòµ¨¤â¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°26»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢GK¤Ê¤¬¤é¤â4¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¤¹¤ë¤Ê¤É¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¤½¤ó¤Ê¥¨¥Ç¥ë¥½¥ó¤Ë¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤¬¶½Ì£¡£Æ±»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤Ï¥¨¥Ç¥ë¥½¥ó¤È¤¹¤Ç¤Ë2028Ç¯²Æ¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯Êð700Ëü¥æ¡¼¥í¡¢ÆüËÜ±ß¤ª¤è¤½12²¯±ß¤Ç¸Ä¿Í¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤·¤«¤·¥Þ¥óC¤Ï¸½¹Ô·ÀÌó¤¬2026Ç¯²Æ¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ç¥ë¥½¥ó¤Î»ÄÎ±¤òË¾¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢º£²Æ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤ËÎ±¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤È¤¤¤¦¡£

º£²Æ¤Ïµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ç¥ë¥½¥ó¤À¤¬²Ì¤¿¤·¤Æ¥È¥ë¥³¥ê¡¼¥°¹Ô¤­¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£