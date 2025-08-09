昨季のプレミアリーグでは最終節に敗れるも、何とかCL権を獲得したニューカッスル。22-23シーズン以来の欧州の舞台であり、今夏の補強も積極的なものになると予想されていた。



しかし、蓋を開けてみると、プレミア開幕1週間前の段階で、主要な新戦力はノッティンガム・フォレストからやってきたアンソニー・エランガとローンでの加入となったアーロン・ラムズデールの2人だけ。



ウーゴ・エキティケ、ベンヤミン・シェシュコ、ジョアン・ペドロ等々、ターゲットにはことごとく振られてしまい、さらにはエースであるアレクサンデル・イサクの去就も不透明になっている。





『Daily mail』によると、ニューカッスルはアストン・ヴィラとのプレミア開幕戦でイサクを起用するつもりはないようだ。指揮官であるエディ・ハウ監督は「(イサクと)話し合いを重ねてきたが、現時点で彼をチームに加えることはできない。彼にはプレイしてもらいたいが、状況が変わるとは思えない。チームにとって重要な選手を欠いているのは、本当に残念だ」とコメントしている。イサクは依然としてリヴァプール行きを望んでいるといわれており、その状態でプレイさせるべきではないと判断したのだろう。イサクはニューカッスルに戻ってトレーニングしているが、チームトレーニングには参加しておらず、個別での調整を続けているという。