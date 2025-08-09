¾®ÀîÄ¾Ìé»á¡¡¶¶ËÜ¿¿Ìé¤µ¤ó¤Î²¸»Õ¤«¤éÊ¹¤¯¼ã¤Æü¤ÎÈëÏÃ¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤ÏµßµÞ¼Ö¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤òÊú¤¨¤Æ¡Ä¡×
¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¸ÞÎØ½ÀÆ»¶ä¥á¥À¥ë¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤¿à¸µË½Áö²¦á¾®ÀîÄ¾Ìé»á¡Ê£µ£·¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¾®ÀîÄ¾Ìé¤ÎË½Áö²¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÇÌÁÍ§¤À¤Ã¤¿àÇË²õ²¦á¤³¤È¸Î¶¶ËÜ¿¿Ìé¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£´£°¡Ë¤Î²¸»Õ¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¾®Àî»á¤Ï¶¶ËÜ¤µ¤ó¤¬£²£°£°£µÇ¯£··î¤ËµÞÀÂ¤·¤Æ¤«¤é¡¢ÀÞ¤Ë¿¨¤ì¤ÆÇË²õ²¦¤¬Ì²¤ë´ôÉì¡¦ÅÚ´ô»Ô¤ÎÊè½ê¤ËÊè»²¤ê¤·¤Æ¤¤¿¡£´ôÉì¼þÊÕ¤Ç¾¯Ç¯½ÀÆ»Âç²ñ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ì¤ÐÂ¤ò±¿¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢º£²ó¤Ï¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Î½ÀÆ»»þÂå¤Î²¸»Õ¡¢¹âÄÍÀµÉÒ»á¤Î¸µ¤òË¬¤ì¤¿¡£
¡¡¾®Àî»á¤¬¶¶ËÜ¤µ¤ó¤ÎÊè»²¤ò¤¹¤ë»þ¤Ë¤ÏÉ¬¤º¹âÄÍ»á¤ËÏ¢Íí¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µìÃÎ¤Î´ÖÊÁ¤À¡£ÅÚ´ô»Ô¤Î¹âÄÍÀ°¹ü±¡¤òË¬¤ì¤¿¾®Àî»á¤ÏÆ°²èÆâ¤Ç¡Ö¹âÄÍÀèÀ¸¤ÏÇË²õ²¦¤Î¿ÆÂå¤ï¤ê¤À¤Ã¤¿¿Í¡£ÀèÀ¸¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤¿½ÀÆ»¶µ¼¼¤Ç¡¢ÇË²õ²¦¤Ï½ÀÆ»¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¶¶ËÜ¤µ¤ó¤ÎÉã¿ÆÂå¤ï¤ê¤À¤Ã¤¿¹âÄÍ»á¤Ï¡ÖÃæ³Ø¹»Æþ¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡Ø¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡Ù¤È¥Ö¥é¥¹¥Ð¥ó¥ÉÉô¤ËÆþ¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢¡Ø£±£·£°¥»¥ó¥Á¡¢£·£°¥¥í¤¯¤é¤¤¤Î¤ä¤Ä¤¬¤ª¤ë¤Ç¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ØÏ¢¤ì¤Æ¤³¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤ÆÌµÍý¤ä¤ê¡Ê½ÀÆ»Éô¤Ë¡ËÆþ¤ì¤¿¡×¤È°Õ³°¤ÊÈëÏÃ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¶¶ËÜ¤µ¤ó¤ÏÆþÌç½éÆü¤Ë£³£°Ê¬ÃÙ¹ï¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö£³£°Ê¬ÀµºÂ¤Ç¤¹¡×¡Ê¹âÄÍ»á¡Ë¡£¾®Àî»á¤â¡Ö¤½¤ì¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¤ä¤ó¤Á¤ã¤À¤Ã¤¿¶¶ËÜ¤µ¤ó¤é¤·¤¤°ïÏÃ¤Ë¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¹âÄÍ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÂôÅÄ¸¦Æó¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£¤è¤¯¥Þ¥Í¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¶¶ËÜ¾¯Ç¯¤Ï¥¸¥å¥ê¡¼¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£Ãæ³Ø£³Ç¯»þ¤Ë¤Ï£±£¸£°¥»¥ó¥Á¡¢£¹£°¥¥í¤¢¤ê¡¢½ÀÆ»¤Ç¤Ï¸©Âç²ñ¤Ç·è¾¡¤Þ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¹âÄÍ»á¤Ï¡ÖÇÏÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£µåµ»¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï°ìÀÚ¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢³ÊÆ®µ»¤ÎºÍÇ½¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¡£¶¶ËÜ¤µ¤ó¤¬Ãæµþ¾¦¶È¹â¡Ê¸½¡¦Ãæµþ¹â¡Ë£±Ç¯»þ¤Ë¤ÏÊì¿Æ¤¬µÞ»à¤·¤¿¡£¹âÄÍ»á¤Ï¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤ÏµßµÞ¼Ö¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤òÊú¤¨¤ÆÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡¡Ãæ³Ø£³Ç¯¤«¤é¸Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì¡¢¼«Âð¤Ë¤Ï¥µ¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤òÀßÃÖ¡£¼«¼¼¤Ë¤ÏÃöÌÚ¤µ¤ó¤È¶Ë¿¿¶õ¼êÁÏ»Ï¼Ô¤Î¸ÎÂç»³ÇÜÃ£¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤¬Éô²°Ãæ¤ËÅ½¤é¤ì¡¢¹âÄÍ»á¤Ï¡Ö½ÀÆ»¤Î¼Ì¿¿¤Ï£±Ëç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¹â¹»»þÂå¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤Í½Áª¤Ç¡¢¸å¤Î½ÀÆ»À¤³¦£²³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤Ç¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤Î²¬ÅÄ¹°Î´»á¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¤¹¤ë¤È¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï¹âÄÍ»á¤ËÅÚ²¼ºÂ¤·¤Æ¼Õºá¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ê¤¼¤«¡£¡Ö¹â¹»£±Ç¯¤Ç¤ªÊì¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÈËå¤·¤«¤¤¤Ê¤¤²È¤ò¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡¢Éô³è¤ò¤ä¤é¤ºÈ¾Ç¯¤¯¤é¤¤¡Ê½ÀÆ»¤«¤é¡ËÎ¥¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç³Ø¹»¤«¤é¡ØÆÃÂÔÀ¸¤ò³°¤¹¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¹âÄÍ»á¤Ï¡¢³Ø¹»¤Ë³Ý¤±¹ç¤¤¡¢¶¶ËÜ¤µ¤ó¤ò½ÀÆ»¤ËÌá¤·¤¿¡£¶¶ËÜ¤µ¤ó¤â¤½¤Î¡Ö¥Ö¥é¥ó¥¯¡×¤ò²ù¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Õºá¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¹â¹»Â´¶È»þ¤Ë¤Ï¥×¥í¥ì¥¹Æþ¤ê¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¼«±ÒÂâ¤Î»î¸³¤Ë¤â¼õ¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤À¤¤¤ÖÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼«±ÒÂâ¤«¤é¤â´«Í¶¤µ¤ì¤ÆÆ¨¤²²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ø¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼«±ÒÂâ¤òÃÇ¤Ã¤Æ¤³¤¤¤È¡£¤¤Á¤ó¤ÈÊÖ»ö¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¤â¹Ô¤±¤ó¤¾¡Ù¤È¡×¤È¶Ú¤òÄÌ¤µ¤»¤¿¡£¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤ÇÀµ¼°¤Ë¼«±ÒÂâ¤òÃÇ¤ê¡¢¥×¥í¥ì¥¹Æþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹ÆþÌç»þ¤Ë¤Ï¡¢¹âÄÍ»á¤¬¥¹¡¼¥Ä¤ò¿·Ä´¤·¤¿¡£¾åµþÁ°¤Ë¤Ï¹âÄÍ»á¤Î¼«Âð¤òË¬¤ì¡Ö¸¼´ØÀè¤Ç¥ï¡¼¥ï¡¼¡¢µã¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤Î»Ñ¤Ïº£¤Ç¤âÆ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¯¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï¸åÇ¯¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î´ë²è¤Ç¼ºí©¤·¤Æ¤¤¤¿Éã¿Æ¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿¡£¶¶ËÜ¤µ¤ó¤«¤éÁêÃÌ¤µ¤ì¤¿¹âÄÍ»á¤Ï¡Ö¸å¤Ç¸å²ù¤¹¤ë¤¾¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¤¬¡¢ºÆ²ñ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¶¶ËÜ¤µ¤ó¤«¤é¡ÖËÜÅö¤Î¿ÆÉã¤ÏÀèÀ¸¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤ÈÅÅÏÃ¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¡Ö¤¢¤Î¤Ò¤È¸À¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¾®Àî»á¤â¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£