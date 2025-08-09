8月9日、札幌競馬場で行われた第8Rで、ナリタヒカリが1着となり、武豊騎手（栗東：フリー）は、中央競馬史上初のJRA通算4600勝を達成した。デビューから、38年5ヶ月9日での記録達成となる。

武豊騎手コメント

「（JRA通算4600勝を達成して）40年近く乗っていますが、あっという間という気持ちの方が強いです。本当にいろいろな馬と関係者に恵まれてここまできたので、周りの方たちのおかげだと思っています。今日、絶対に達成しなくてはと思っていて、ほっとしました。（4500勝からの100勝を振り返って）良い馬にたくさん乗せてもらえましたし、中身の濃いレースもあったので、良い100勝だったと思います。ただ、これからの方が大事なので、また頑張りたいですね。1つ勝つのも大変な中、多くの馬と関係者が1勝を目指して毎日仕事しているので、（4600勝は）本当に重みを感じる数字です。札幌開催初日から本当に多くのお客様に競馬場に足を運んでもらっていて、本当に仕事のしがいがありますし、騎乗していてやはり励みになります。僕自身も良い夏にしたいと思っているので、札幌競馬後半も頑張りたいですね。いつも応援していただきありがとうございます。もっともっと勝利を重ねていきたいと思いますので、また応援してください」