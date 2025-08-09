8月9日、札幌競馬場で行われたG3・エルムステークス（ダ1700m）は、佐々木大輔騎乗のペリエールが完勝。2023年ユニコーンステークス以来の重賞2勝目をマークした。2着には1番人気のロードクロンヌが入った。

エルムS、勝利ジョッキーコメント

1着 ペリエール

佐々木大輔騎手

「まず1歩目からコーナーまではしっかり出していこうと思ってました。若干オアシスSの時からもたれの強い馬なので、しっかりその辺を人がサポートして、いいバランスで走れるようにと気を付けてました。追い切りから小回りのこなしがすごい上手だなっていう風に感じていたので、しっかりその辺が札幌で活きてきているのかなと思います。だいぶ東京コースを多く使ってたんですけど、これで5歳になって新しくこういうストロングポイントも見つけられましたし、使いどこによるとは思うんですけど、しっかり力通り走ればさらに上でもチャンスはあると思ってます」

レース結果、詳細は下記のとおり。

8月9日、札幌競馬場で行われた11R・エルムステークス（G3・3歳上オープン・ダ1700m）は、佐々木大輔騎乗の5番人気、ペリエール（牡5・美浦・黒岩陽一）が快勝した。2.1/2馬身差の2着に1番人気のロードクロンヌ（牡4・栗東・四位洋文）、3着に10番人気のミッキーヌチバナ（牡7・栗東・高橋亮）が入った。勝ちタイムは1:43.5（稍重）。

2番人気で松山弘平騎乗、ドゥラエレーデ（牡5・栗東・池添学）は7着、3番人気で横山典弘騎乗、マテンロウスカイ（せん6・栗東・松永幹夫）は14着敗退。

エルムS・ペリエールと佐々木大輔騎手

2年振り重賞V

佐々木大輔騎乗の5番人気、ペリエールが久々の重賞2勝目をマークした。一昨年ユニコーンステークス以来となる。道中は最内枠を活かして5、6番手のインを追走。終始ロスのない立ち回りで勝負どころも手応えよく進めると、直線の入口でも内から上手くさばいて抜け出した。あっという間に後続を突き放して2馬身半差の快勝。鞍上の好騎乗と合間った勝利だった。

ペリエール 16戦6勝

（牡5・美浦・黒岩陽一）

父：ヘニーヒューズ

母：ソフトライム

母父：フジキセキ

馬主：長谷川祐司

生産者：チャンピオンズファーム

【全着順】

1着 ペリエール 佐々木大輔

2着 ロードクロンヌ 藤岡佑介

3着 ミッキーヌチバナ 鮫島克駿

4着 ウィリアムバローズ 横山武史

5着 ペイシャエス 横山和生

6着 ブライアンセンス 丹内祐次

7着 ドゥラエレーデ 松山弘平

8着 テーオードレフォン 丸山元気

9着 ショウナンライシン 池添謙一

10着 ヴァルツァーシャル 古川吉洋

11着 スレイマン 浜中俊

12着 トロヴァトーレ C.ルメール

13着 ワールドタキオン 斎藤新

14着 マテンロウスカイ 横山典弘