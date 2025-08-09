見て見ぬフリの祖母にモヤッ。車に孫がぶつかったのに、謝罪も会釈もなし【ママリ】
足が車にぶつかったのに謝罪なし…？
今日保育園お迎えで隣に停めてた車の人
（おばあちゃんと未満時くらいの子）
お迎えがおばあちゃんで子供が暴れてて
隣に停めてた私の車に子供の足がガン！とぶつかり🦶
その瞬間、おばあちゃんはアラ～。
私は車内にいて、謝ってくるかと思ったけど無し。
私も自分の子供の迎えがあるからとりあえず
迎え行って帰ってきたけどもうその車は居ない😇
なんかすげーモヤっと。
別に犯人探ししたいわけじゃないし、
車も凹みとか無さそうだから大事にするつもりはないんだけど、、園に連絡すべき？？
このまま放置でいいのか？
とりあえずモヤモヤ😶🌫️
出典：
qa.mamari.jp
車内に誰もいなかったのならまだしも、投稿者のママが乗っていたわけですよね。その状況で、ひと言でもおばあちゃんが「すみません」と謝ってくれていれば、気持ちも少しは晴れたのかもしれません。しかし、特に何も言わずにそのままスルーされてしまいました。
とはいえ、園にわざわざ連絡するほどのことでもない気もします。
こういう場面、ママリの皆さんだったらどう対応されるのでしょうか？
ママリに寄せられた回答
ここからはママリに寄せられた声をご紹介します
車が無事ならそのままに
モヤっとしますね‥
気持ちはめっちゃわかるし
おばあちゃんの常識ないなぁって思っちゃいますけど、
車が無事ならそのままにするかもです。
出典：
qa.mamari.jp
モヤッとする気持ちはわかるけど、車が無事ならそのままにするというママの意見です。とはいえ、おばあちゃんの非常識な行動には納得がいかない様子です。
こういう時、誰かが共感してくれるだけでも、少し気持ちが晴れますよね。
ミラーにぶつかられたこともある
うちは保育園の駐車場に停めてて、かなり狭い区画だったのですが隣の車から子供が降りてきてミラーがたたまれてなかった（まだこちらは駐車したてでエンジン切ってない）うちの車のミラーで勢いよくバーンとぶつかって走り抜けていきました。笑
お母さんも見ておられたのに頭を下げるとかもなく普通に歩いて去っていかれてビックリしました😳
出典：
qa.mamari.jp
過去にミラーにぶつけられた経験があるという投稿者のママ。かなり勢いよく「バーン」と当たったのに、その子の母親は何も言わずスルーだったそうです。
世の中には、そういった対応をする人も一定数いるのかもしれませんね。
園に言っても特にできることがない
何かあったわけでもなし
なんかしてくれるかなぁって思うとしてくれなさそうですよね。
「隣の車との距離に注意して送迎お願いします」もなんか変な話ですし‥
掲示するレベルでもない常識な気はしますよね。常習犯になったらやばいけど😰
出典：
qa.mamari.jp
「園に伝えたところで、特に注意されたり対策が取られたりするわけではなさそう」と考える投稿者のママの意見です。
もし何か言うとしたら、その場で自分から直接注意するしかないのかもしれませんね。
実害がなければそのままに
投稿に寄せられたママたちの声には、「モヤッとする」といった共感のコメントがたくさん見られました。しかし意外だったのは、「園に伝える」というよりも、「そのまま何も言わずに流す」といったスタンスの人が多かったこと。似た経験を持つママも多く、「あえて波風を立てたくない」という気持ちがうかがえました。
とはいえ、もし物が壊れたとか、子どもや自分がケガをしたなど、何かしらの実害があった場合は、きちんと園に相談して対応してもらうのが安心ですよね。でも、そういった直接的な被害がないのであれば、「世の中にはいろんな考え方の人がいるものだな」と受け流すのも、心を守るひとつの方法かもしれません。
記事作成: ochibis
（配信元: ママリ）