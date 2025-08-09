グルメが充実していると思う「サービスエリア・パーキングエリア」ランキング！ 2位は千葉県の「海ほたるPA」、1位は？【2025年調査】
長距離ドライブの楽しみといえば、やっぱり立ち寄り先で味わうご当地グルメ。全国のサービスエリアやパーキングエリアには、その土地ならではの名物料理や話題の限定メニューが並び、まるで“食のテーマパーク”のような魅力があります。
All About ニュース編集部では、2025年7月24日、全国10〜60代の男女250人を対象に、「全国のサービスエリア・パーキングエリア」に関するアンケートを実施しました。
その中から、グルメが充実していると思う「全国のサービスエリア・パーキングエリア」ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「あさりラーメンや海鮮丼など、ここならではの海の幸が楽しめる」(20代女性／東京都)、「海鮮系からご当地B級グルメ、スイーツまで豊富に揃う」(20代女性／神奈川県)、「お子様向けのメニューやデート向けなメニューもたくさんそろっています」(40代女性／東京都)といった声が集まりました。
回答者からは「日本最大クラスのサービスエリアなだけに、店が豊富で色々なグルメがあって一度では網羅出来ないくらい。名物のメロンパンだけでも、色々と種類がある」(40代男性／愛知県)、「フードコート品数が多い印象。短時間で食べれて、でも美味しいと満足度が高かった」(20代女性／千葉県)、「実際に寄り、軽食から本格的な食事処まで様々なお店があり、家族での食事選びにも困らない為」(30代女性／茨城県)といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年7月24日、全国10〜60代の男女250人を対象に、「全国のサービスエリア・パーキングエリア」に関するアンケートを実施しました。
【8位までの全ランキング結果を見る】
2位：海ほたるパーキングエリア 上り線／下り線（千葉県・東京湾アクアライン）／21票東京湾に浮かぶ人工島に位置する海ほたるパーキングエリアは、360度の大パノラマが魅力の絶景スポット。新鮮な海の幸を使った海鮮丼や、ここでしか味わえないオリジナルスイーツが人気です。展望デッキからの夜景も美しく、デートスポットとしても活躍します。
回答者からは「あさりラーメンや海鮮丼など、ここならではの海の幸が楽しめる」(20代女性／東京都)、「海鮮系からご当地B級グルメ、スイーツまで豊富に揃う」(20代女性／神奈川県)、「お子様向けのメニューやデート向けなメニューもたくさんそろっています」(40代女性／東京都)といった声が集まりました。
1位：EXPASA海老名 下り線（神奈川県・東名高速道路）／87票東名高速道路の代表的なサービスエリアであるEXPASA海老名は、神奈川県の名産品から全国の人気グルメまで幅広く揃います。特に名物のメロンパンは行列必至で、立ち寄る人の多くが購入する定番商品。広々とした施設内では、ショッピングや休憩も快適に楽しめます。
回答者からは「日本最大クラスのサービスエリアなだけに、店が豊富で色々なグルメがあって一度では網羅出来ないくらい。名物のメロンパンだけでも、色々と種類がある」(40代男性／愛知県)、「フードコート品数が多い印象。短時間で食べれて、でも美味しいと満足度が高かった」(20代女性／千葉県)、「実際に寄り、軽食から本格的な食事処まで様々なお店があり、家族での食事選びにも困らない為」(30代女性／茨城県)といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)