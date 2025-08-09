クッキー缶好き必見♡パレドオールから贅沢な新作が登場

チョコレートファンから絶大な支持を集める「ショコラティエ パレドオール」から、初のクッキー缶「フール セック パレドオール」が2025年8月1日(金)より登場。自家製カカオパウダーやカカオニブなど、製造過程で得られる“カカオの恵み”を惜しみなく使用したクッキーは全5種類。カカオの個性が光る、チョコレート専門店ならではの贅沢な味わいを詰め込んだ一缶です。数量限定なので、お見逃しなく♡

カカオ香る、5種の贅沢クッキー缶

「フール セック パレドオール」は、自家製のカカオパウダーやカカオニブを使用した特別なクッキー缶。

自然な風味が特長のカカオパウダーはアルカリ処理をせず、ベトナム・ハイチ・ガーナ産をブレンドしています。ラインアップは以下の5種類。

ココ アナナス：バニラ生地にパイナップル＆ココナッツ、自家製カカオ生地を合わせて焼き上げた爽やかな一品。

ブール ノワ：カカオパウダーとくるみを加え、粉糖で仕上げたやわらかな食感。

ビスキュイ ピスターシュ：ピスタチオのメレンゲ生地にナッツ＆カカオニブのザクザク食感。

メレンゲ ノワゼット：カカオのメレンゲにヘーゼルナッツとアーモンドをプラス。

カカオ ノワール：カカオ100%のペーストとパウダーを使ったビターなクッキー。

贈り物にも♡夏のご褒美スイーツに

「フール セック パレドオール」は、チョコレートのスペシャリストだからこそ実現した、深くリッチなカカオの香りと味わいが魅力。

内容量は155g、価格は3,456円（税込）。販売は2025年8月1日(金)からで、東京・銀座・大阪の直営店をはじめ、アルチザン清里店、ブラン青山店にて取り扱い。

オンラインショップでの販売も順次予定されています。数量限定なので、お早めのチェックがおすすめです♪

本格派クッキー缶で、夏のひとときを豊かに

カカオの魅力を知り尽くした「ショコラティエ パレドオール」だからこそ誕生した特別なクッキー缶。

香り高く、奥深い味わいは、コーヒーや紅茶のお供にもぴったりです。大切な人へのギフトや、自分へのご褒美にも最適な「フール セック パレドオール」で、贅沢なひとときを過ごしてみませんか？

この夏、あなたのティータイムに小さな幸せを運んでくれるはずです。