夏に行きたい「鳥取県の絶景ドライブスポット」ランキング！ 2位「白兎海岸沿い」を抑えた1位は？
All About ニュース編集部では、2025年7月23〜25日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「中国・四国地方の夏に行きたい絶景ドライブスポット」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、夏に行きたい「鳥取県の絶景ドライブスポット」ランキングをご紹介します。
【12位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは、「恋人の聖地でもあるので、カップルにおすすめ」（40代女性／神奈川県）、「鳥取砂丘の帰り道に少し通った事がありますが、海がとても綺麗だったのでゆっくり訪れたいと思いました」（30代女性／大阪府）、「海沿いドライブが気持ち良い」（30代男性／福岡県）、「海岸沿いでみどころもありドライブに良いと思う」（30代男性／広島県）などの声がありました。
回答者からは、「鳥取といえば鳥取砂丘です！ 夏はカラッとしていてあついですが、天気もよく綺麗な景色を楽しめます」（20代女性／東京都）、「広大な砂の景色と日本海のコントラストは圧巻で、夕方は涼しく、幻想的な風景になるから」（40代男性／静岡県）、「異世界のような雰囲気がある」（40代男性／東京都）、「数少ない砂漠地帯で夏だと中東に来た気分になるから」（20代男性／埼玉県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)
2位：白兎海岸沿いルート（神話の白兎神社周辺）／39票神話『因幡の白うさぎ』の舞台となった、白兎（はくと）海岸。白砂が美しい砂浜が弓なりに続き、「白兎の丘」と呼ばれる海岸西側の展望広場は、日本海を背に撮影できるフォトスポットとして知られています。縁結びのパワースポットとして有名な「白兎神社」をはじめ、海岸を望む国道沿いにある道の駅「神話の里 白うさぎ」は、新鮮な海鮮や縁結びグッズなどのお土産がそろう人気スポットです。
1位：鳥取砂丘周遊ルート（砂丘展望台・砂の美術館方面）／134票日本海に広がる、国内最大級の広さを誇る海岸砂丘「鳥取砂丘」は県内屈指の観光名所。高さ約47mの砂の壁「馬の背」や砂丘から見る夕日など、広大な砂の大地に広がる“奇跡の造形美”は必見です。鳥取砂丘周辺には、毎年テーマを変えて砂像を展示する「砂の美術館」や「日本の滝百選」に選ばれている名瀑「雨滝」、家族連れに人気のテーマパーク「鳥取砂丘こどもの国」など観光スポットが集積しています。
