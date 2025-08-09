ガラの悪いバイクをありありとイメージできるエンジン音が鳴り響いた「Axel Call」。叶 亜樹良（Dr）のドラムソロが加わった後、いきなり飛び出してきた改造単車に跨がっていたのは綾小路 翔（Dragon Voice, MC, G）。

◆ライブ写真

本物のエンジン音とドラムによる治安の悪い合奏から氣志團のGIGはスタートした。綾小路 翔、早乙女 光（Dance, Scream）、西園寺 瞳（G）、星グランマニエ（G）、白鳥松竹梅（B）、叶 亜樹良がステージにズラリと並ぶと、やっぱりワクワクする。

「喧嘩上等」へと雪崩れ込むと、本能のままに身体を揺らしながら手拍子を打ち鳴らし始めた観客。微熱DANJIのパフォーマンスによって一際の華やかさが生まれたステージから目を離せなかった。

続いて「房総魂」。茨城県は房総半島に隣接している。LuckyFesが開催されている国営ひたち海浜公園のすぐ側は海。同じ空の下で繋がっているのを感じるロケーションでこの曲を聴けるのが嬉しい。そんなことを無邪気に思っていたら、再び微熱DANJIも加わった「スウィンギン・ニッポン」がスタート。老若男女をこんなに開放的に踊らせる曲を生み出した氣志團はやっぱりすごい。

そして「萌え萌えROCK’N ROLL」も披露されたら、大人しく腕組みなんかしていられるはずがない。掲げた腕を揺らしたり、ステップを踏んだりしながら興奮を露わにする観客は、情熱的に踊る微熱DANJIに負けないくらいエネルギッシュだった。

「改めまして、We are 氣志團です！ LuckyFesは、昨年に続いて2年目。キはキモチの氣。シはココロザシの志、ダンは永谷園のエンみたいな字」──最初の挨拶で軽快なテンポの話術を早速発揮していた團長。今日の＜LuckyFes＞にはアイドルグループがたくさん出演している旨にも触れて、「千葉県のご当地アイドルグループです！」と名乗りを上げると、観客の間から和やかな笑い声が起こった。

そんなMCを経て、GIGの後半がスタート。氣志團の曲は美メロの宝庫だが、「友よ」はやはり胸に深く沁みる。アカペラの歌から始まり、團長が奏でるアコースティックギター、バンドメンバーたちの演奏の合流によって、ますます甘酸っぱさを際立たせたメロディ。歌い上げられるのを聴きながら大切な友のことを思い浮かべた観客が少なからずいたのでは？

あの印象的なギターリフが奏でられるや否や、ものすごい歓声がフィールド内で沸き起こった「One Night Carnival」。振り付けを完璧に踊る観客がたくさんいる。そしてラストを飾ったのは、「One Night Carnival」と某有名曲のマッシュアップ「One Night Jamboree」。夢のような国でパレードをするみたいなウキウキ感を絶妙に取り入れたサウンドアレンジがセンス抜群。再登場した微熱DANJIによる着ぐるみパフォーマンスも、楽しさを明るく高めてくれた。

そしてエンディングSE「Love Balladeは歌えない」が流れる中、ステージを後にした氣志團。「最後まで元気に楽しんでね！ お前らが一番かわいいぞ！」と、観客に向かって届けられた團長の言葉が温かかった。

取材・文◎田中大

写真◎今元秀明

セットリスト

1.Axel Call

2.喧嘩上等

3.房総魂

4.スウィンギン・ニッポン

5.萌え萌えROCK’N ROLL

6.友よ

7.One Night Carnival

8.One Night Jamboree

「ABEMA」では、LuckyFesの熱狂ライブステージを、

3日間にわたり無料・独占生中継！

見逃し配信は9月9日(火)23:59までお楽しみいただけます。

https://abema.tv/video/title/556-5

※一部アーティストは視聴対象外です

■＜LuckyFes’25＞

チケットページ：https://luckyfes.com/ticket/

オフィシャルサイト：https://luckyfes.com/

