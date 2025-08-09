嫌がる娘を無理やり家に連れ戻そうとする両親と妹。父親が彼女の手をつかみ屋敷を出ようとすると…／鬼の花嫁2㉝
『鬼の花嫁』（クレハ ：原作、富樫 じゅん：作画/スターツ出版）第33回【全33回】
【漫画】『鬼の花嫁』を第1回から読む
クレハ原作の大人気小説『鬼の花嫁』テレビアニメ化決定&コミカライズ最新7巻の発売を記念して、1~2巻を大公開！ 舞台は、人間とあやかしが共生する架空の日本。美しい容姿と優れた能力を持つあやかしは、特別な存在として日本の中核を担っていた。そんなあやかしたちは、人間の娘の中から「花嫁」と呼ばれる運命の相手を見出す。「花嫁」は、あやかしに繁栄をもたらす唯一無二の存在だった。妖狐の花嫁である妹を持ち、比較され、虐げられて育った女子高生の・柚子。家族から不遇の扱いを受け、孤独に苛まれていた柚子だが、ある日美しい青年に出会う。それは、鬼の次期当主・鬼龍院玲夜だった。「会いたかった、俺の花嫁」と抱きしめられ、冷徹と呼ばれる最強のあやかしから溺愛される日々がはじまった――。大ヒット和風あやかしシンデレラストーリーをお楽しみください。
