【Ｊ２リーグ 第25節】

北海道コンサドーレ札幌は、連勝を懸けアウェイでV･ファーレン長崎と対戦。

前節鳥栖戦と変わらないメンバーで、引き続き３バックを採用し、Ｊ１昇格争いのライバルとの一戦にのぞんだ。



試合は序盤から長崎に主導権を握られます。

前半６分、右サイドからクロスをあげられ、フリーでシュートを打たれるもＧＫ高木の正面。長崎が決定機を迎えるも、救われます。





自分たちのボールにできない展開が続いていましたが、前半１８分。高嶺が中盤でボールを奪うと、カウンターで右サイドへ展開。白井が持ち込みシュートを放つと、相手のブロックでペナルティエリア外にこぼれたところに高嶺が左足一閃！低い弾道のシュートがゴール右隅に突き刺さり、札幌が先制します。その後も、リーグ随一の戦力を誇る長崎に攻め込まれますが、ディフェンスリーダー宮やゴールキーパー高木を中心に守り、１対０。札幌リードで試合を折り返します。後半７分。ここでアクシデント。高嶺が芝に足を取られて転倒。前節の鳥栖戦で痛めた右ひざを再び痛めて、途中交代となります。後半２３分。右サイドを突破されると、クロスをダイレクトで合わせられ長崎がゴール。同点に追いつかれてしまいます。８月５戦全勝を掲げる札幌は、後半４５分。途中出場の青木がペナルティエリア手前でボールを持つと、ゴール前へ絶妙なスルーパス。バカヨコがシュートを放つもポスト直撃。ビッグチャンスを、モノにすることができません。すると、後半アディショナルタイム。前のめりになった札幌に対して、長崎がカウンター。エースのマテウス・ジェズスに突破を許し冷静にゴールを決められ、１対２。土壇場で逆転を許し試合終了。札幌は終始ゲームを支配され、後半のシュートはわずか１本。さらに高嶺、高木、宮が負傷交代するなど、今後に不安が残る敗戦となった。次節はホームでブラウブリッツ秋田と対戦する。