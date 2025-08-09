◆卓球 ◇ＷＴＴチャンピオンズ横浜 第３日（９日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

女子シングルス２回戦が行われ、世界ランク１１位のカットマン・橋本帆乃香（デンソー）が同１位の孫穎莎（そん・えいさ、中国）に第１ゲームを先取したが、１―３で逆転負けを喫した。

先手を取った。第１ゲームは橋本の精度の高いカット打ちで、孫のタイミングを外して１１―６で奪った。しかし、日本開催のホームだが、中国の大声援が鳴り響く中、孫がじわりと反撃。ゲームカウント１―１の第３ゲームは、橋本が２―０からリズムに乗ったかと思われたが、孫に逆転され、ゲームカウント１―２の最終ゲームは１―１１で屈した。

８日の１回戦では、同１２位の鄭怡静（台湾）を３―０で下し、対海外選手の連勝を「４１」に伸ばした。２８年ロサンゼルス五輪を見据え、２７歳は「引退するまでに後悔なく卓球人生を送りたいと思った」と４月に所属先や練習環境を一新。１月時点で３１位だった世界ランクは自己最高の１１位まで浮上し、今大会はホスト国のＷＴＴ推薦ワイルドカードで出場が決まった。ホームのファンの前で、世界１位相手に奮闘を見せた。