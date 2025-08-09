辻希美、第5子出産を報告「最高に幸せなお産でした」
タレントの辻希美が9日、自身のインスタグラムを更新し、第5子となる女児を出産したことを報告した。母子ともに健康で、夫の杉浦太陽も同日に喜びのメッセージを投稿している。
【写真】第5子となる女の子を出産した辻希美
辻は「2025年8月8日に無事第5子を出産しました 母子共に健康です 18年ぶりの小さな小さな女の子です」と報告。「家族みんなに囲まれての出産をすることができ、最高に幸せなお産でした」「ついに私も5人の母 これからは家族7人になり、更に賑やかになりますが、温かく見守っていただけると嬉しいです」と喜びをつづった。
杉浦も同日、自身のインスタグラムで「第五子が誕生しました 母子ともに健康です」と報告。「本当に幸せな出産だった」という辻の言葉に触れ、「娘の産声と、妻の幸せそうな笑顔。そして、子どもたちの感動の涙。その瞬間の光景は、一生色あせない宝物になりました」と思いを込めた。最後は「のん！お疲れさま。そして、ありがとう」と妻をねぎらい、「これからは7人家族。この先も、僕たち家族を温かく見守っていただけると嬉しいです」と呼びかけた。
引用：「辻希美」インスタグラム（＠tsujinozomi_official）、「杉浦太陽」インスタグラム（＠sugiurataiyou_official）
