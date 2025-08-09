EBiDAN「エビライ2025」直前にEP配信決定 ライブで披露予定の5曲収録
【モデルプレス＝2025/08/09】超特急・M!LKを筆頭に、数多くのボーイズグループを輩出している若手アーティスト集団・EBiDAN（恵比寿学園男子部）が、EP「EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR：TRACKS GIFT」を8月10日に配信することを発表した。
【写真】EBiDAN、全9グループ集結で圧巻ライブ
同EPには、8月15日から3日間に渡り国立代々木競技場 第一体育館にて開催するライブ「EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR」にて披露予定の5曲を収録。1曲目の「HOTEL NINE STAR」はライブのオープニングを飾り、軽快なビッグバンドのリズムと華麗なオーケストラアレンジが織りなす楽曲。明るく躍動感あふれるサウンドで、観客をエンターテインメントホテルへと誘い、一夜限りの幻想的な世界の幕が開ける。
ドラマの為に吉澤要人（原因は自分にある。）、REI（ONE N’ ONLY）、志賀李玖（ICEx）の3人で結成されたスペシャルユニットが歌う「限界 Lonely☆」は挿入歌で話題となったオタ活ソング。「限界 Lonely☆」と同ドラマの為にFUMIYA（BUDDiiS）、阿久根温世、千田波空斗（ICEx）、近藤駿太、森田璃空（Lienel）の5人で結成されたスペシャルユニットによる「Break Free」は挿入歌として制作されたダンスナンバーとなっている。
また、灼熱のスペシャルユニット“情熱アチチ◆恋泥棒”（◆は正しくはハートマーク）が電撃降臨。「Resplandor」はリョウガ（超特急）、曽野舜太（M!LK）、田中洸希（SUPER★DRAGON）、TETTA （ONE N’ ONLY）、武藤潤（原因は自分にある。）、TAKUYA（BUDDiiS）といった最強アツアツメンバー6人による夢の競演となっており、夏の暑さすら吹き飛ばす情熱のパフォーマンスと、観る人すべての心を溶かすギラギララブソングを届ける。
EPの最後を飾るのは、タカシ（超特急）、EIKU（ONE N’ ONLY）、KEVIN（BUDDiiS）の3人が歌う「How Fool We Are」。「愛」や「人生」について歌っており、メンバーの歌声に聴き惚れるであろうバラードになっている。（modelpress編集部）
収録楽曲（全5曲）
M1「HOTEL NINE STAR」
M2「限界 Lonely☆」
M3「Break Free」
M4「Resplandor」
M5「How Fool We Are」
【Not Sponsored 記事】
