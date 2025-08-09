希空（のあ）「初めての妹」抱っこショット披露 母・辻希美が第5子出産
【モデルプレス＝2025/08/09】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が8月9日、自身のInstagramを更新。生まれたばかりの妹を抱っこする姿を公開した。
【写真】辻ちゃん長女、初の妹を抱っこする姿
希空は「7人家族になりました 私にとっては初めての妹です」と報告し、妹を抱っこしている写真や、寝ている妹の体の上で手を重ねる仲睦まじい家族ショットを公開。「4人きょうだいから5人きょうだいになり、とても幸せな気持ちとワクワクで胸がいっぱいです！！！」とつづり、「ままありがとう。そして本当にお疲れ様！！！」と感謝の思いを伝えた。
杉浦と辻は、2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男・幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆希空、初の妹を抱っこ
