今週の上期【業績上方修正】銘柄一覧 (8/4～8/8 発表分)
8月4日～8日に、上期業績を10％以上上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。
コード 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
<6518> 三相電機 東Ｓ 25/ 9 50 390 680.0 8/8
<6844> 新電元 東Ｐ 25/ 9 300 1900 533.3 8/8
<6907> ジオマテック 東Ｓ 25/ 9 48 193 302.1 8/8
<5985> サンコール 東Ｓ 25/ 9 1100 3400 209.1 8/8
<7722> 国際計測 東Ｓ 25/ 9 200 600 200.0 8/7
<6145> ＮＩＴＴＯＫ 東Ｓ 25/ 9 500 1400 180.0 8/8
<4028> 石原産 東Ｐ 25/ 9 2300 5000 117.4 8/8
<4997> 日農薬 東Ｐ 25/ 9 1300 2800 115.4 8/7
<4635> 東インキ 東Ｓ 25/ 9 630 1150 82.5 8/5
<9612> ラックランド 東Ｐ 25/ 6 900 1586 76.2 8/8
<6804> ホシデン 東Ｐ 25/ 9 4000 7000 75.0 8/8
<6165> パンチ 東Ｓ 25/ 9 460 760 65.2 8/8
<5715> 古河機金 東Ｐ 25/ 9 2800 4600 64.3 8/7
<4240> クラスター 東Ｇ 25/ 9 53 82 54.7 8/8
<6140> 旭ダイヤ 東Ｐ 25/ 9 800 1200 50.0 8/8
<1898> 世紀東急 東Ｐ 25/ 9 1400 1900 35.7 8/5
<5803> フジクラ 東Ｐ 25/ 9 59000 79000 33.9 8/7
<3106> クラボウ 東Ｐ 25/ 9 3000 4000 33.3 8/7
<8051> 山善 東Ｐ 25/ 9 3000 4000 33.3 8/8
<2335> キューブシス 東Ｐ 25/ 9 550 720 30.9 8/6
<1909> 日本ドライ 東Ｓ 25/ 9 2250 2930 30.2 8/8
<3107> ダイワボウ 東Ｐ 25/ 9 17020 22050 29.6 8/5
<6368> オルガノ 東Ｐ 25/ 9 11500 14800 28.7 8/4
<4224> ロンシール 東Ｓ 25/ 9 350 450 28.6 8/7
<7246> プレス工 東Ｐ 25/ 9 3900 5000 28.2 8/7
<2469> ヒビノ 東Ｓ 25/ 9 1450 1850 27.6 8/8
<8136> サンリオ 東Ｐ 25/ 9 27800 35400 27.3 8/8
<6644> 大崎電 東Ｐ 25/ 9 1100 1400 27.3 8/5
<8061> 西華産 東Ｐ 25/ 9 2800 3500 25.0 8/7
<1815> 鉄建建設 東Ｐ 25/ 9 1700 2100 23.5 8/7
<7874> レック 東Ｐ 25/ 9 1800 2200 22.2 8/8
<5351> 品川リフラ 東Ｐ 25/ 9 5000 6000 20.0 8/8
<6402> 兼松エンジ 東Ｓ 25/ 9 500 600 20.0 8/5
<7769> リズム 東Ｐ 25/ 9 1000 1200 20.0 8/8
<5830> いよぎんＨＤ 東Ｐ 25/ 9 42500 50000 17.6 8/8
<7180> 九州ＦＧ 東Ｐ 25/ 9 23000 27000 17.4 8/7
<9107> 川崎汽 東Ｐ 25/ 9 57500 67000 16.5 8/4
<7832> バンナムＨＤ 東Ｐ 25/ 9 81000 94000 16.0 8/5
<4828> ビーエンジ 東Ｐ 25/ 9 2600 3000 15.4 8/8
<7280> ミツバ 東Ｐ 25/ 9 7000 8000 14.3 8/5
<8393> 宮崎銀 東Ｐ 25/ 9 7300 8300 13.7 8/8
<5451> 淀川鋼 東Ｐ 25/ 9 7400 8300 12.2 8/6
<9247> ＴＲＥＨＤ 東Ｐ 25/ 9 9750 10750 10.3 8/8
※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース
株探ニュース