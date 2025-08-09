　8月4日～8日に、上期業績を10％以上上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。

コード 銘柄　　　　　 市場　 決算期　　修正前　修正後　修正率　更新日
<6518> 三相電機　　　 東Ｓ　　25/ 9　　　　50　　 390　 680.0　　8/8
<6844> 新電元　　　　 東Ｐ　　25/ 9　　　 300　　1900　 533.3　　8/8
<6907> ジオマテック　 東Ｓ　　25/ 9　　　　48　　 193　 302.1　　8/8
<5985> サンコール　　 東Ｓ　　25/ 9　　　1100　　3400　 209.1　　8/8
<7722> 国際計測　　　 東Ｓ　　25/ 9　　　 200　　 600　 200.0　　8/7
<6145> ＮＩＴＴＯＫ　 東Ｓ　　25/ 9　　　 500　　1400　 180.0　　8/8
<4028> 石原産　　　　 東Ｐ　　25/ 9　　　2300　　5000　 117.4　　8/8
<4997> 日農薬　　　　 東Ｐ　　25/ 9　　　1300　　2800　 115.4　　8/7
<4635> 東インキ　　　 東Ｓ　　25/ 9　　　 630　　1150　　82.5　　8/5
<9612> ラックランド　 東Ｐ　　25/ 6　　　 900　　1586　　76.2　　8/8

<6804> ホシデン　　　 東Ｐ　　25/ 9　　　4000　　7000　　75.0　　8/8
<6165> パンチ　　　　 東Ｓ　　25/ 9　　　 460　　 760　　65.2　　8/8
<5715> 古河機金　　　 東Ｐ　　25/ 9　　　2800　　4600　　64.3　　8/7
<4240> クラスター　　 東Ｇ　　25/ 9　　　　53　　　82　　54.7　　8/8
<6140> 旭ダイヤ　　　 東Ｐ　　25/ 9　　　 800　　1200　　50.0　　8/8
<1898> 世紀東急　　　 東Ｐ　　25/ 9　　　1400　　1900　　35.7　　8/5
<5803> フジクラ　　　 東Ｐ　　25/ 9　　 59000　 79000　　33.9　　8/7
<3106> クラボウ　　　 東Ｐ　　25/ 9　　　3000　　4000　　33.3　　8/7
<8051> 山善　　　　　 東Ｐ　　25/ 9　　　3000　　4000　　33.3　　8/8
<2335> キューブシス　 東Ｐ　　25/ 9　　　 550　　 720　　30.9　　8/6

<1909> 日本ドライ　　 東Ｓ　　25/ 9　　　2250　　2930　　30.2　　8/8
<3107> ダイワボウ　　 東Ｐ　　25/ 9　　 17020　 22050　　29.6　　8/5
<6368> オルガノ　　　 東Ｐ　　25/ 9　　 11500　 14800　　28.7　　8/4
<4224> ロンシール　　 東Ｓ　　25/ 9　　　 350　　 450　　28.6　　8/7
<7246> プレス工　　　 東Ｐ　　25/ 9　　　3900　　5000　　28.2　　8/7
<2469> ヒビノ　　　　 東Ｓ　　25/ 9　　　1450　　1850　　27.6　　8/8
<8136> サンリオ　　　 東Ｐ　　25/ 9　　 27800　 35400　　27.3　　8/8
<6644> 大崎電　　　　 東Ｐ　　25/ 9　　　1100　　1400　　27.3　　8/5
<8061> 西華産　　　　 東Ｐ　　25/ 9　　　2800　　3500　　25.0　　8/7
<1815> 鉄建建設　　　 東Ｐ　　25/ 9　　　1700　　2100　　23.5　　8/7

<7874> レック　　　　 東Ｐ　　25/ 9　　　1800　　2200　　22.2　　8/8
<5351> 品川リフラ　　 東Ｐ　　25/ 9　　　5000　　6000　　20.0　　8/8
<6402> 兼松エンジ　　 東Ｓ　　25/ 9　　　 500　　 600　　20.0　　8/5
<7769> リズム　　　　 東Ｐ　　25/ 9　　　1000　　1200　　20.0　　8/8
<5830> いよぎんＨＤ　 東Ｐ　　25/ 9　　 42500　 50000　　17.6　　8/8
<7180> 九州ＦＧ　　　 東Ｐ　　25/ 9　　 23000　 27000　　17.4　　8/7
<9107> 川崎汽　　　　 東Ｐ　　25/ 9　　 57500　 67000　　16.5　　8/4
<7832> バンナムＨＤ　 東Ｐ　　25/ 9　　 81000　 94000　　16.0　　8/5
<4828> ビーエンジ　　 東Ｐ　　25/ 9　　　2600　　3000　　15.4　　8/8
<7280> ミツバ　　　　 東Ｐ　　25/ 9　　　7000　　8000　　14.3　　8/5

<8393> 宮崎銀　　　　 東Ｐ　　25/ 9　　　7300　　8300　　13.7　　8/8
<5451> 淀川鋼　　　　 東Ｐ　　25/ 9　　　7400　　8300　　12.2　　8/6
<9247> ＴＲＥＨＤ　　 東Ｐ　　25/ 9　　　9750　 10750　　10.3　　8/8

※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース

株探ニュース