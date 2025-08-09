　8月4日～8日に、通期業績を15％以上上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。

コード 銘柄　　　　　市場　決算期　 修正前　 修正後　修正率　更新日
<6753> シャープ　　　東Ｐ　 26/ 3　　 5000　　27000　 440.0　　8/8
<9308> 乾汽船　　　　東Ｓ　 26/ 3　　　126　　　678　 438.1　　8/8
<6518> 三相電機　　　東Ｓ　 26/ 3　　　140　　　570　 307.1　　8/8
<5998> アドバネクス　東Ｓ　 26/ 3　　　250　　　700　 180.0　　8/8
<4019> スタメン　　　東Ｇ　 25/12　　　100　　　230　 130.0　　8/4
<3776> ＢＢタワー　　東Ｓ　 25/12　　　280　　　640　 128.6　　8/6
<4092> 日本化　　　　東Ｐ　 26/ 3　　 1400　　 3200　 128.6　　8/7
<5985> サンコール　　東Ｓ　 26/ 3　　 2300　　 4600　 100.0　　8/8
<4025> 多木化　　　　東Ｐ　 25/12　　 1850　　 3550　　91.9　　8/7
<2700> 木徳神糧　　　東Ｓ　 25/12　　 4100　　 7800　　90.2　　8/7

<3744> サイオス　　　東Ｓ　 25/12　　　160　　　290　　81.3　　8/7
<7236> ティラド　　　東Ｐ　 26/ 3　　 4200　　 7300　　73.8　　8/4
<9612> ラックランド　東Ｐ　 25/12　　 1020　　 1706　　67.3　　8/8
<4751> サイバー　　　東Ｐ　 25/ 9　　42000　　66000　　57.1　　8/8
<8594> 中道リース　　札証　 25/12　　 1100　　 1700　　54.5　　8/8
<6844> 新電元　　　　東Ｐ　 26/ 3　　 2200　　 3300　　50.0　　8/8
<7267> ホンダ　　　　東Ｐ　 26/ 3　 490000　 710000　　44.9　　8/6
<6145> ＮＩＴＴＯＫ　東Ｓ　 26/ 3　　 2280　　 3300　　44.7　　8/8
<6310> 井関農　　　　東Ｐ　 25/12　　 1800　　 2600　　44.4　　8/8
<4635> 東インキ　　　東Ｓ　 26/ 3　　 1450　　 1950　　34.5　　8/5

<6804> ホシデン　　　東Ｐ　 26/ 3　　12000　　16000　　33.3　　8/8
<253A> ＥＴＳ・Ｇ　　東Ｓ　 25/ 9　　　443　　　586　　32.3　　8/8
<4445> リビンＴ　　　東Ｇ　 25/ 9　　　330　　　433　　31.2　　8/8
<5034> ウネリー　　　東Ｇ　 25/ 6　　　240　　　312　　30.0　　8/4
<6907> ジオマテック　東Ｓ　 26/ 3　　　185　　　235　　27.0　　8/8
<5843> インシュア　　東Ｓ　 25/ 9　　　517　　　652　　26.1　　8/8
<4240> クラスター　　東Ｇ　 26/ 3　　　114　　　143　　25.4　　8/8
<4642> オリジナル設　東Ｓ　 25/12　　　735　　　920　　25.2　　8/6
<4985> アース製薬　　東Ｐ　 25/12　　 7100　　 8600　　21.1　　8/8
<5726> 大阪チタ　　　東Ｐ　 26/ 3　　 3500　　 4200　　20.0　　8/7

<6402> 兼松エンジ　　東Ｓ　 26/ 3　　 1000　　 1200　　20.0　　8/5
<9702> アイエスビー　東Ｐ　 25/12　　 2300　　 2750　　19.6　　8/7
<6165> パンチ　　　　東Ｓ　 26/ 3　　 1130　　 1350　　19.5　　8/8
<7711> 助川電気　　　東Ｓ　 25/ 9　　 1029　　 1224　　19.0　　8/7
<1605> ＩＮＰＥＸ　　東Ｐ　 25/12　 957000　1133000　　18.4　　8/8
<6400> 不二精機　　　東Ｓ　 25/12　　　367　　　434　　18.3　　8/8
<5016> ＪＸ金属　　　東Ｐ　 26/ 3　　88000　 104000　　18.2　　8/5
<5803> フジクラ　　　東Ｐ　 26/ 3　 126000　 148000　　17.5　　8/7
<2173> 博展　　　　　東Ｇ　 25/12　　 1440　　 1688　　17.2　　8/7
<5715> 古河機金　　　東Ｐ　 26/ 3　　 7000　　 8200　　17.1　　8/7

<9543> 静ガス　　　　東Ｐ　 25/12　　 9490　　11040　　16.3　　8/6
<6787> メイコー　　　東Ｐ　 26/ 3　　19000　　22000　　15.8　　8/6
<6284> ＡＳＢ機械　　東Ｐ　 25/ 9　　 9100　　10500　　15.4　　8/7

※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース

