今週の通期【業績上方修正】銘柄一覧 (8/4～8/8 発表分)
8月4日～8日に、通期業績を15％以上上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。
コード 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
<6753> シャープ 東Ｐ 26/ 3 5000 27000 440.0 8/8
<9308> 乾汽船 東Ｓ 26/ 3 126 678 438.1 8/8
<6518> 三相電機 東Ｓ 26/ 3 140 570 307.1 8/8
<5998> アドバネクス 東Ｓ 26/ 3 250 700 180.0 8/8
<4019> スタメン 東Ｇ 25/12 100 230 130.0 8/4
<3776> ＢＢタワー 東Ｓ 25/12 280 640 128.6 8/6
<4092> 日本化 東Ｐ 26/ 3 1400 3200 128.6 8/7
<5985> サンコール 東Ｓ 26/ 3 2300 4600 100.0 8/8
<4025> 多木化 東Ｐ 25/12 1850 3550 91.9 8/7
<2700> 木徳神糧 東Ｓ 25/12 4100 7800 90.2 8/7
<3744> サイオス 東Ｓ 25/12 160 290 81.3 8/7
<7236> ティラド 東Ｐ 26/ 3 4200 7300 73.8 8/4
<9612> ラックランド 東Ｐ 25/12 1020 1706 67.3 8/8
<4751> サイバー 東Ｐ 25/ 9 42000 66000 57.1 8/8
<8594> 中道リース 札証 25/12 1100 1700 54.5 8/8
<6844> 新電元 東Ｐ 26/ 3 2200 3300 50.0 8/8
<7267> ホンダ 東Ｐ 26/ 3 490000 710000 44.9 8/6
<6145> ＮＩＴＴＯＫ 東Ｓ 26/ 3 2280 3300 44.7 8/8
<6310> 井関農 東Ｐ 25/12 1800 2600 44.4 8/8
<4635> 東インキ 東Ｓ 26/ 3 1450 1950 34.5 8/5
<6804> ホシデン 東Ｐ 26/ 3 12000 16000 33.3 8/8
<253A> ＥＴＳ・Ｇ 東Ｓ 25/ 9 443 586 32.3 8/8
<4445> リビンＴ 東Ｇ 25/ 9 330 433 31.2 8/8
<5034> ウネリー 東Ｇ 25/ 6 240 312 30.0 8/4
<6907> ジオマテック 東Ｓ 26/ 3 185 235 27.0 8/8
<5843> インシュア 東Ｓ 25/ 9 517 652 26.1 8/8
<4240> クラスター 東Ｇ 26/ 3 114 143 25.4 8/8
<4642> オリジナル設 東Ｓ 25/12 735 920 25.2 8/6
<4985> アース製薬 東Ｐ 25/12 7100 8600 21.1 8/8
<5726> 大阪チタ 東Ｐ 26/ 3 3500 4200 20.0 8/7
<6402> 兼松エンジ 東Ｓ 26/ 3 1000 1200 20.0 8/5
<9702> アイエスビー 東Ｐ 25/12 2300 2750 19.6 8/7
<6165> パンチ 東Ｓ 26/ 3 1130 1350 19.5 8/8
<7711> 助川電気 東Ｓ 25/ 9 1029 1224 19.0 8/7
<1605> ＩＮＰＥＸ 東Ｐ 25/12 957000 1133000 18.4 8/8
<6400> 不二精機 東Ｓ 25/12 367 434 18.3 8/8
<5016> ＪＸ金属 東Ｐ 26/ 3 88000 104000 18.2 8/5
<5803> フジクラ 東Ｐ 26/ 3 126000 148000 17.5 8/7
<2173> 博展 東Ｇ 25/12 1440 1688 17.2 8/7
<5715> 古河機金 東Ｐ 26/ 3 7000 8200 17.1 8/7
<9543> 静ガス 東Ｐ 25/12 9490 11040 16.3 8/6
<6787> メイコー 東Ｐ 26/ 3 19000 22000 15.8 8/6
<6284> ＡＳＢ機械 東Ｐ 25/ 9 9100 10500 15.4 8/7
※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース
株探ニュース