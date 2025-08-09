【ユニクロのグリーン】がおしゃれ！ 40・50代にオススメ♡「サマ見えアイテム」

落ち着きやきちんと感重視で、洋服はついモノトーンカラーを選びがち。そんな40・50代は “グリーン” に注目してみて！ 深みのあるグリーンなら大人も着こなしやすく、さりげなく秋を先取りできそう。そこで今回は【ユニクロ】から、サマ見えを狙える半袖カーディガンとワイドパンツを紹介します。着こなしをセンスよく上品に格上げできそうなので、ぜひチェックして。

深みグリーン × 襟付きデザインで上品見え

【ユニクロ】「リブポロカーディガン半袖」\2,990（税込）

襟付きできちんと感も醸し出せるリブニットカーディガンは、大人のカジュアルコーデにもおすすめ。太めのリブデザインでややフィット感があり、すっきりとした縦ラインをメイクします。深みのあるグリーンは上品さがあり、大人女性の魅力をグッと引き立ててくれそう。

グリーンでモノトーンから一歩先のおしゃれを作る

【ユニクロ】「タックワイドパンツ」\3,990（税込）

ユニクロの名品と言われる「タックワイドパンツ」に、新色のダークグリーンが登場！ シックな色合いで合わせやすく、きれいめにもカジュアルにもコーデに上品さをプラスして、サマ見えを狙えそう。ストレッチ性に優れ動きやすいので、スニーカーを合わせてアクティブシーンにもおすすめです。

Writer：licca.M