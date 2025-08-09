Ãæ¹ñ¡¦´Å½Í¾Ê¤ÎÂç±«¤Ë¤è¤ëÅÚº½ºÒ³² »à¼Ô15¿Í¤Ë ¤¤¤Þ¤À28¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ
Ãæ¹ñËÌÀ¾Éô¡¦´Å½Í¾Ê¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Âç±«¤Ë¤è¤ëÅÚº½ºÒ³²¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë15¿Í¤¬»àË´¤·¡¢¤¤¤Þ¤À28¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Å½Í¾Ê¡¦Íö½£»Ô¤Ç¤Ï7Æü¤«¤é8Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Îµ¡´Ø»æ¡Ö¿ÍÌ±ÆüÊó¡×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ÎºÒ³²¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë15¿Í¤¬»àË´¤·¡¢28¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢15¿Í¤¬Éé½ý¤·9828¿Í¤¬ÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃÏ¸µÅö¶É¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Ë2700¿Í°Ê¾å¤Îµß±çÍ×°÷¤ä980Âæ¤Î¼ÖÎ¾¤òÅêÆþ¤·¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤ÎÁÜº÷¤äÈïºÒ¤·¤¿½»Ì±¤Îµß±ç³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎºÒ³²¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï¡¢8Æü¡¢½»Ì±¤ÎÈòÆñ¤ò¿×Â®¤Ë¹Ô¤¤¡¢¿ÍÅªÈï³²¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤è¤¦½ÅÍ×»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢Àè·îÃæ½Ü¤«¤éËÌµþ¤ä¹Åì¾Ê¤Ê¤É³ÆÃÏ¤ÇÂç±«¤Ë¤è¤ë¹¿¿å¤äÅÚº½Êø¤ì¤Ê¤É¤¬È¯À¸¤·¡¢Âç¤¤ÊÈï³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
