「ＤｅＮＡ−巨人」（９日、横浜スタジアム）

ＤｅＮＡのケイが六回途中３失点でＫＯ。降板を告げられるとボールをたたきつけるなど怒りを爆発させた。

五回まで１失点に抑える粘投でリードを保っていたが、六回１死、泉口に同点ソロを被弾。なおも１死一、三塁から代打・坂本に左翼線への適時二塁打を浴び、勝ち越しを許した。このタイミングで三浦監督が交代を宣告した。

するとケイは怒りのあまり手に持っていたボールをグラウンドにたたきつけた。さらにベンチに戻るとグラブや帽子を次々に壁や地面に投げつけ、座ってからも下を向いて絶叫した。

キャベッジに三盗を許すなどまさかの展開が続いたイニング。思わぬＫＯ劇となった。その後、２番手の中川がピンチを切り抜け、追加点は許さなかった。落ち着きを取り戻したケイは球団広報を通じ「きょうは調子が良かったですが、相手のアジャストがよく複数失点してしまいました。踏ん張れずに悔しい思いがあります。この後、チームが逆転することを願っています」と冷静に語ったという。