　タレントの中山秀征（58）が、8日放送のフジテレビ系バラエティー『酒のツマミになる話』（毎週金曜　後9：58）に出演した。

　19年間放送していた中山の『ウチくる！？』という番組で、キアヌ・リーブスがゲストで出演する話があったという。そのためにロサンゼルスまで行ったという中山。しかし1〜2日待ってもキアヌはこないという事態に。とうとう番組のコーディネータも来なくなり、結局番組ごと詐欺にあっていたという事実を告白した。

　そこで中山は「キアヌは来なかったけど、キアヌに会えるかどうかを撮っておこう」と提案し、結果、日本に来日していたキアヌと会えたことで無事にオンエアできたという。 中山の珍事件エピソードに、スタジオの共演者達は驚いた様子だった。