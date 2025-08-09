¡ÚÀ¹²¬¡¦¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡Û²Æ¤Î¥À¡¼¥ÈÃ»µ÷Î¥·èÀï¡ÄÉðË¥Á¥«¥Ã¥Ñ¤é¤¬·ãÆÍ
¡¡8·î11Æü¤ËÀ¹²¬¶¥ÇÏ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡ÊJpn3¡Ë¡×¡£3ºÐ°Ê¾å¥ª¡¼¥×¥ó¡¦¥À¡¼¥È1200m¡¢È¯Áö»þ´Ö¤Ï18»þ15Ê¬¡£
¡¡1996Ç¯¡¢¿·À¹²¬¶¥ÇÏ¾ì¡áORO¥Ñ¡¼¥¯¤¬´°À®¤·¤¿¤Î¤òµÇ°¤·¡¢ÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡£Ì¿Ì¾¤ÎÍ³Íè¤Ï¥¹¥¿¡¼¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¡ÊÀ±ÃÄ¡Ë¤«¤é¡£ÃÏÊý¶¥ÇÏ³Æ¼çºÅ¼Ô¤ÈJRA¤òÀ±ÃÄ¤ËÎã¤¨¡¢¸ß¤¤¤Ë¤·¤Î¤®¤òºï¤ê¡¢¤Þ¤¿¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¤¶¦¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡£ÎòÂåÇÆ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¥À¡¼¥ÈÃ»µ÷Î¥³¦¤Ç°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿Ì¾¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤¬¥º¥é¥ê¤È´é¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤µ¤¤¿¤ÞÇÕ¡ÛÉðË¡Ö±¦²ó¤ê¤Î1200m¥Ù¥¹¥È¡×¥Á¥«¥Ã¥Ñ¤Ï£·ÃåJRA¤«¤é¤Ï5Æ¬
¡ÚÃíÌÜÇÏ¾ðÊó¡Û
¡¦¥Á¥«¥Ã¥Ñ¡Ê²´4¡¦·ªÅì¡¦ÃæÃÝÏÂÌé¡Ë
¥Ç¥Ó¥å¡¼2Àï¸å¡¢¼Ç¤«¤é¥À¡¼¥ÈÏ©Àþ¤ØÊÑ¹¹¡£3ÀïÌÜ¤Ë½é¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¡¢¾ºÎµ¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤Ç3¾¡ÌÜ¥Þ¡¼¥¯¡£°Ê¹ß¤Ï¥À¡¼¥È¥°¥ì¡¼¥ÉÀïÀþ¤ØÌ¾¾è¤ê¡£Jpn2¡¦Ê¼¸Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×2Ãå¤«¤éJpn3¡¦ËÌ³¤Æ»¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥«¥Ã¥×¤ò´°¾¡¡£Â³¤¤¤Æ¸ÅÇÏÁê¼ê¤ËJpn2¡¦ÅìµþÇÖ¤ò²÷¾¡¡£¥À¡¼¥ÈÃ»µ÷Î¥Ï©Àþ¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÌö¤ê½Ð¤Þ¤·¤¿¡£Jpn1¡¦JBC¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡Êº´²ì¡Ë¤Ï¥¿¥¬¥Î¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¶¯½±¤Ë¶þ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢4³ÑÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ2Ãå¤ËÇ´¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥Ú¥é¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹6Ãå¸å¡¢¥ê¥ä¥É¥À¡¼¥È¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ø±óÀ¬¡£¸åÊý¤Î¤Þ¤Þ10Ãå¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢µ¢¹ñ½éÀï¤Î¤µ¤¤¿¤ÞÇÕ7Ãå¡£3ÀïÏ¢Â³¤ÇÃå³°Â³¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ò¤ÈÃ¡¤¤µ¤ì¤ÆÊÑ¤ï¤ê¿ÈÉ¬»ê¡£º£²ó¤¬Éü³è¤ÎÉñÂæ¤Ë¤Ê¤ë¤«ÃíÌÜ¡£
¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¢¥à¡¼¥ë¡Ê²´6¡¦·ªÅì¡¦¾®ÎÓ¿¿Ìé¡Ë
3ºÐ¥Ç¥Ó¥å¡¼3ÀïÌÜ¤«¤é¥À¡¼¥ÈÏ©Àþ¤òÊâ¤ß¡¢¤¤¤¤Ê¤ê3Ï¢¾¡¡£ÍâÇ¯¤Ë3¾¡¥¯¥é¥¹¤òÂ´¶È¤·¡¢°Ê¹ß¤âÃå¼Â¤ËÇòÀ±¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÆºòÇ¯12·î¡¢¥«¥Ú¥é¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤Ç½Å¾Þ½éÄ©Àï¡£Ä¶¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÎÃæ¡¢3ÈÖ¼ê¤òÄÉÁö¤·¡¢Ä¾ÀþÈ¾¤Ð¤ÇÀèÆ¬¡£¸«¤»¾ì¤òºî¤Ã¤Æ0ÉÃ2º¹4Ãå¤ËÇ´¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤¯2Àï¤ÏÃå³°¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Á°Áö¡¦¿åÌµ·î¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤ò²÷¾¡¡£¥Æ¥¤¥¨¥à¥È¥Ã¥¥å¥¦¤ÎÆ¨¤²¤ò¤¤Ã¤Á¤êÊá¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£6ºÐ¤Î±ß½Ï´ü¤ò·Þ¤¨¡¢½é¥¿¥¤¥È¥ëÀ©ÇÆ¤Ø¤Þ¤¤¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥Õ¥¡¥é¥ª¡Ê²´5¡¦·ªÅì¡¦¿¹½¨¹Ô¡Ë
Éã¤Ï¥¢¥á¥ê¥«»°´§ÇÏ¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥é¥ª¡£»º¶ð¥«¥Õ¥§¥Õ¥¡¥é¥ª¡¢¥À¥Î¥ó¥Õ¥¡¥é¥ª¤Ê¤É¤ÇÆüËÜ¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Ç¤¹¡£°ì´Ó¤·¤Æ¥À¡¼¥ÈÏ©Àþ¤òÊâ¤ß¡¢2ÀïÌÜ¤ÎÊ¡Åç¥À¡¼¥È1150m¤ò²÷¾¡¡£°Ê¹ß¥À¡¼¥È1400m3¾¡¡¢¥À¡¼¥È1200£í1¾¡¡£¤³¤³3Àï¤Ï½ÐÃÙ¤ì¡¢Æâ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É¤ÎÉÔÍø¤â¤¢¤ê»ÅÊý¤Ê¤·¤Î·ë²Ì¡£Æ¨¤²¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤¹¤ó¤Ê¤ê¹¥°Ì¤òÄÉÁö¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢»ý¤Æ¤ëÇ½ÎÏ¤ò¥Õ¥ë¤ËÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ì¤ì¤Ð¥¢¥Ã¥µ¥ê¤Þ¤Ç½½Ê¬¡£
¡¦¥À¥Î¥ó¥¹¥³¡¼¥Ô¥ª¥ó¡Ê²´6¡¦·ªÅì¡¦Ê¡±ÊÍ´°ì¡Ë
¼Ç1600m¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢Ä«ÆüÇÕFS¤Ï¥É¥¥¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î0ÉÃ2º¹3Ãå¡£ÍâÇ¯¡¢G3¡¦¥¢¡¼¥ê¥ó¥È¥ó¥«¥Ã¥×1Ãå¤«¤éNHK¥Þ¥¤¥ë¥«¥Ã¥×¤ò²÷¾¡¡£G1¥Û¡¼¥¹¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤¯ÉÙ»Î¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹3Ãå¸å¡¢¿¤Ó¤ò·ç¤¯¥ì¡¼¥¹¤ÎÏ¢Â³¡£º£Ç¯3·î¤«¤é¥À¡¼¥È¤Ë³èÏ©¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¡¼¥Á¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤Ï½é¥À¡¼¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢1800m¤âÄ¹¤¯8Ãå¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÅìµþÇÖ¤Ï6Ãå¤Ê¤¬¤é¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇÂ®¤Î¾å¤¬¤ê¤òÈäÏª¤·¤Æ0ÉÃ3º¹¡£Á°Áö¡¦Åì³¤¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹9Ãå¤Ï¼«Ê¬¤Î¶¥ÇÏ¤¬½ÐÍè¤º½ª¤¤¤ÇÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¡£¥ì¡¼¥¹´Ö³Ö¤ÏµÍ¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ¥¯¥é¥¹¥¿¡¼C¤Ø»²Àï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ò¥Ó¥¡Ê²´5¡¦·ªÅì¡¦ÄÔÌîÂÙÇ·¡Ë
¥Ç¥Ó¥å¡¼3ÀïÌÜ¤«¤é¥À¡¼¥ÈÃ»µ÷Î¥Ï©Àþ¤Ø¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¥À¡¼¥È1200m¡¦1¾¡¡¢¥À¡¼¥È1150£í¡¦1¾¡¡£ºòÇ¯8·î¤«¤é2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥ª¡¼¥×¥óÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£3ÁöÁ°¤Ë°ìÅÙ¼Ç1200m¤ò»È¤Ã¤Æ10Ãå¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥À¡¼¥È¤ËÌá¤Ã¤Æ3Ãå¤ËÈ¿·â¡£Á°Áö¤Ï13Ãå¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥À¡¼¥È1200m¤¬¥Ù¥¹¥È¤Î¾ò·ï¤Ç¤¹¡£
¡¦¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥É¥é¥¤¥ô¡Ê²´6¡¦ÌçÊÌ¡¦¾®ÌîË¾¡Ë
Ãæ±û¥À¡¼¥È1200m¡¦2¾¡¡¢¥À¡¼¥È1400m¡¦2¾¡¡¦3¾¡¥¯¥é¥¹¤«¤éÌçÊÌ¤Ø¥È¥ì¡¼¥É¡£½éÀï¤ò3¿Èº¹¤Ç´°¾¡¡£Æ»Ãæ¤Ç°ìÃ¶¸åÊý¤Ë²¼¤²¤Ê¤¬¤é¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇÂ®¤Î¾å¤¬¤ê¤ò¶î»È¤·¡¢¹¥È¯¿Ê¤ò·è¤á¤¿¡£Éã¤Ï¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼3Ï¢¾¡¡¢¥¢¥á¥ê¥«°ÜÀÒ¸å¤â3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢G1¤âÍ¥¾¡¡£ÌµÇÔ6Ï¢¾¡¤Î¤Þ¤Þ°úÂà¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥é¥¤¥É¤Ç¤¹¡£
¡¦¥¨¥¤¥·¥ó¥È¥ë¥Ú¡¼¥É¡Ê²´4¡¦¿åÂô¡¦ÈÄ³ÀµÈÂ§¡Ë
ÌçÊÌ2¾¡¡¢JRA¡¦1Àï10Ãå¤«¤é±àÅÄ¤Ø°ÜÀÒ¡£3¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¹¥¡¢ËÞÁö¤ÎÍîº¹¤¬·ã¤·¤¤¥¿¥¤¥×¡£¼«Ê¬¤Î¶¥ÇÏ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¥â¥í¤¤ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯6·î¤Ë´ä¼êÆþ¤ê¡£ÁáÃÓÊö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ï2ÈÖ¼ê³°¤òÄÉÁö¤·¡¢Áá¤áÀèÆ¬¤«¤é²÷¾¡¡£Á°Áö¡¦´äÏÉ¾Þ¤âÁ¯¤ä¤«¤ÊÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤ò·è¤á¡¢¤¤¤¤Ê¤ê½Å¾Þ2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£ÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤Î¶¥ÇÏ¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢4ºÐ¤Î¼ã¶ð¡£¶¯¹ë¤ËÙæ¤Þ¤ì¤Æ¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¦¥¦¥é¥ä¡Ê²´6¡¦¿åÂô¡¦È«»³¿®°ì¡Ë
ºòÇ¯7·î¡¢Ãæ±û3¾¡¥¯¥é¥¹¤«¤é´ä¼êÆþ¤ê¡£¤¢¤Ã¤µ¤ê2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢ÀÄÍõ¾Þ¤Ç1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½é¤Î¾®²ó¤ê¿åÂô¤Ë¤È¤Þ¤É¤Ã¤Æ6Ãå¡£Â³¤¯¥Þ¥¤¥ëCSÆîÉôÇÕ13Ãå¸å¡¢À¹²¬1200m½Å¾Þ¡¦å«¥«¥Ã¥×¤ò´°¾¡¡£Áá¤á¤Þ¤¯¤ê¤ò·è¤á¡¢½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥óÅö½é¤ÏÀººÌ¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢4ÀïÌÜ¤ÇÇòÀ±¤ò¤¢¤²¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡¦´äÏÉ¾Þ2Ãå¡£¤Þ¤º¤ÏÃÏÊýºÇÀèÃå¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¾å¤ÎÃå½ç¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£