¡ÖºÇ¹â¤ÎÌòËþ¥Ü¥Ç¥£¡¼¡×²¬ÅÄ¼Ó²Â¡¢¥Ç¥³¥ë¥ÆÂçÃÀ¤¢¤é¤ï¤Ê¥ï¥ó¥Ô»Ñ¡Ö¥¨¥°¡×¡ÖÈþµÓ¤¹¤®¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¡×
¡¡½÷Î®¥×¥í¿ý»Î¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â¤Î°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÍÍ¡¹¤Ê°áÁõ¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢¡ÈÌòËþ¥Ü¥Ç¥£¡¼¡É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²¬ÅÄ¤Ï£¹Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö£Ô£è£á£î£ë¡¡£ù£ï£õ±§ÅÔµÜ¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥Ç¥³¥ë¥Æ¤äÈþ¸ª¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿²èÁü¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¿¿¤ÃÇò¤ÊÈ©¤¬ºÝÎ©¤Ä»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¯¤ÆåºÎï¤Ê½÷À¤½¤¦¤½¤¦¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÈþ¤·¤µ¡×¡Ö±§ÅÔµÜ¤ËÈþ½÷¹ßÎ×¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¤Ê°áÁõ¡×¡ÖºÇ¹â¤ÎÌòËþ¥Ü¥Ç¥£¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈþ¿Í¤µ¤ó¤ä¤·¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤ä¤·ÈþµÓ¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¥¨¥°¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£