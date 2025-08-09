◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２５節 横浜ＦＣ１―２浦和（９日・ニッパツ）

Ｊ１は３試合が行われ、浦和はＦＷ小森飛絢（ひいろ、２５）の２ゴールで横浜ＦＣに２―１と勝利した。６月に加入した小森は、これで加入後公式戦５試合で４得点目。チームは今季苦手としていたアウェーで２勝目を挙げた。横浜ＦＣは７月２３日に就任した三浦文丈新監督（５４）のリーグ戦初戦を飾れず、７連敗となった。

浦和の最前線に、小森というピースがはまった。前半８分。左サイドからの折り返しにゴール前で陣取ると、混戦の中から最後は左足で押し込んで先制。さらに後半８分、ＭＦ金子のミドルシュートのこぼれ球を右足で押し込んだ。点を取るためのポジショニングと、こぼれ球への反応速度というストライカーの“嗅覚”とも言うべき力を発揮した２５歳は「やってやったぞ、という思いです。もっとチームの勝利につながるゴールを、という思いです」と充実感をにじませた。

これで６日の天皇杯山形戦に続き、２試合連続ゴール。加入直後のクラブＷ杯では出場機会はなかったが、出場した公式戦は５試合４ゴール目となった。昨季Ｊ２千葉で２３ゴールを挙げて得点王に輝き、今年１月にはベルギー１部シントトロイデンへ。しかし、半年間無得点に終わり、６月に浦和での再出発を決断した。クラブＷ杯後に出場機会をつかみ、いよいよ“点を取る”という特別な能力を発揮し始めた小森。本格派ストライカーが不足していた浦和の課題を、解消する存在となりつつある。