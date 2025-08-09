のん『この世界の片隅に』は「末長くご覧いただきたい作品」片渕須直監督「私たちが暮らしている時代は昭和20年8月15日に始まった」終戦80年上映に込めた思い【インタビュー】

こうの史代の同名漫画を原作に、昭和初期の広島・呉で暮らす平凡な主人公・すずのつつましい暮らしが、戦時下の空気に呑み込まれていく様を描いた『この世界の片隅に』（16）。世界最高峰のアニメーション映画祭、第41回アヌシー国際アニメーション映画祭で長編部門審査員賞を受賞するなど、国内外で絶賛されたこの名作が、終戦80年に合わせて全国でリバイバル上映中だ。今回のリバイバル上映に込めた思いを、舞台あいさつを終えた直後の主人公・すずの声を演じたのんと片渕須直監督に聞いた。

−本日は舞台あいさつ直後ということで、観客の反応も含め、今回のリバイバル上映に対する思いをお聞かせください。

片渕 2016年の劇場公開から早くも9年が経ちました。その後も各地で上映を継続してきましたが、来てくれた高校生に聞いてみると、「DVDや配信で見たことはあるけど、映画館で見るのは初めて」というんです。今回も、夏休みということもあり、高校生や親子連れの方がたくさん足を運んでくださっています。やはり9年も経つと、お客さんも新しい世代が加わっていくんだなと。

のん リバイバル上映ということで、今まで届いていなかった方たちにも届けられるいい機会だと思います。これから先も末長くご覧いただきたい作品なので、こうして皆さんに足を運んでいただけることが幸せです。

片渕 しかも、終戦時ようやく20歳だったすずさんが100歳を迎える年だと考えると、当時大人だった方から直接お話を伺う機会は限られてきています。そんなふうに戦時中の様子を伝えるものが減る中で、可能な限りそれを映像に残そうと作ったのがこの作品です。その結果、2016年の公開時、ご覧になった80代、90代の方から「ああいう空気だった」、「私たちの人生はあの中にあった」という言葉をいただくことができました。そういうことを踏まえると、この映画を定期的に上映していくことが大事なのかなと。その点で今回は、久しぶりに大規模な公開の機会いただき、ありがたく思っています。

−今回のリバイバル上映に際して、片渕監督は「すずさんもある種の加害者だった」と語っています。その意図を教えてください。

片渕 その思い自体は、映画の中に込められているので、あえて説明するまでもないと思っていたんです。でも、「加害責任」というものを、ものすごく限定的に捉える方がいて。

−どういうことでしょうか。

片渕 例えば、「植民地から連行した労働者に暴力を振るったことは加害である」とは認めても、「植民地から運んできた食料を食べているなら、それもある種の加害では」と話を広げようとすると、「それは食料自給率の問題で、関係ない」と言われてしまうんです。「食料自給率が100%でない理由は、植民地があったから」というところにまでさかのぼり、日本で余剰になった農業人口が工業化のために使われた、みたいにもっと根本に立ち返ってその意味を捉え直してほしいのです。世界は多面的であり、この物語の題名『この世界の片隅に』の「片隅」の外にはまさに広大な世界が広がり、様々な理由が存在している。どんどんと視野を広げていくべきなのに…と思います。

−片渕監督のおっしゃる植民地から得た食料の話は、劇中では終戦の玉音放送を聞いた後、畑で号泣するすずさんの「海の向こうから来たお米、大豆、そんなもんで出来とるんじゃなあ、うちは」というせりふで表現されています。のんさんは、「すずさんも加害者だった」という話は、アフレコのときから聞いていたのでしょうか。

のん 「加害者」という言葉はなかったと思いますが、植民地から送られてきた食料で自分ができていることに対するやりきれない気持ちが、終戦によって決壊し、一気にあふれてくる、というお話は伺っていました。それまで、自分でも言っていたように「ボーっとしとる」ように見えていたすずさんですが、実はそうではなく、心の内にはふつふつとした思いがあった。それを、あのせりふから遡って理解できるようにしたいんだと。

片渕 すずさんが自分を全肯定できず、自分の中に否定的なところがあるのがすごく嫌で、それに対して怒る。だから、怒っている相手は自分なんだと。それを表現してほしいとのんちゃんにお願いしました。

−あのときまですずさんは、その点に対して無自覚で、そこで初めて気づいたわけですね。

片渕 そうです。その前にすずさんは、原爆投下で家族が行方不明になったとき、「何でも使こうて暮らし続けるのが、うちらの戦いですけぇ」と急に勇ましいことを言い出しているんです。それも、そういうことに無自覚だったから出てきた言葉ではないかと。

−劇中でその後に訪れるのが、今回のメインビジュアルになっているすずさんの頭に右手が伸びるシーンです。ただし、劇中でそれが描かれたのは、その夜の自宅での食事中でした。メインビジュアルの背景を畑にした狙いを教えてください。

片渕 このビジュアルは、「昭和20年8月15日の正午過ぎ」の様子です。たくさん植えられていたはずのカボチャが、焼夷弾で焼けてなくなった畑を背景にしました。この日付は「戦争が終わった日」として記憶されているんですが、でも、「われわれの80年が始まった第一日目」でもあるのじゃないか。その最初の日はこんなに丸焼けで、すずさん自身もボロボロなところから始まった。そう述べてみたかったんです。

のん この作品には、当時の様子を忠実に描く一方で、ワニが出てきたり、そのシーンのように空中から右手が伸びてきたり、ちょっとファンタジックなシーンもあるんです。でも、そういう要素があることで、現実が浮き彫りになってくるんですよね。

片渕 そこで浮き彫りになる現実というのが、すべてなくなってしまった畑なんです。

のん そういう片渕監督の深い思いを今お聞きして、すごく感動しました。

−これまでは「戦争の時代をいかに生き抜いたか」という物語と受け止めていましたが、終戦後の第一日目を意図したビジュアルと聞くと、見方が変わってきますね。

片渕 だから、映画としてはこの後が結構長いんです。昭和20年8月15日が新しい時代の最初の日であるとして、その先はずっとある。今日の舞台あいさつで、のんちゃんに29歳のすずさんを演じてもらいましたが、それも、ここから始まったすずさんの9年目がどうなっているのか、知りたかったんです。

のん 映画の最後、すずさんは戦災孤児を引き取り、急にお母さんの顔になっていくんです。右手を失って大好きな絵が描けなくなり、終戦時の激しい感情を乗り越えたすずさんが、苦手な家事に追われながらも、ちゃんとお母さんになり、あの子を育てているのかな？と考える中で、すごくいい9年間を過ごせたのかも、と思いを馳せることができました。

片渕 あの子に手を焼きながらも、それなりに楽しそうな生き方していたようで、よかったです。

のん 映画では、戦災孤児を引き取った後のシーンはほんの少しだけだったので、その後を想像するのはとても楽しかったです。

片渕 のんちゃんだけでなく、皆さんの中にもすずさんが生きていると信じたいですね。

−今回は終戦の日に合わせたリバイバル上映ですが、同時に世界で戦争が続いている現状を意識しながら見ざるを得ない部分もあります。その点、どのように感じていますか。

片渕 今戦争が行われているのは、私たちにとって遠い国ですが、すずさんが暮らしていたのも、80年も昔の遠い世界です。でも、そんなすずさんが、この映画を通してまるで隣にいるように感じられると思うんです。『この世界の片隅に』の「片隅の外の世界」はどこまでも広がっている。そう思うと、遠い国の人たちのことも、隣にいるように感じることができるのではないでしょうか。この映画が、皆さんにとってそのきっかけになることを願っています。

のん 私も以前は、戦争に関する作品を漠然と「怖い。だから見たくない、聞きたくない」と避けてきました。でも、戦時下の日本を生きたすずさんを演じたことで、それが他人事でなく、自分が生きている土地で起こったことなんだとリアルに感じることができ、無視してはいけないと考えるようになりました。そんなふうに、この作品が当時の私のような方たちの心をほぐすきっかけになったらうれしいです。

−そのために、繰り返し上映する意味があるということですね。

片渕 そうですね。この機会に、今まで映画館でご覧になったことのない若い世代をはじめ、より幅広い方たちに足を運んでもらえたらうれしいです。

（取材・文・写真／井上健一）