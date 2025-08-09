プジョーが富士6時間耐久観戦チケットプレゼントを実施中

プジョーは9月26〜28日に静岡県・富士スピードウェイで開催されるFIA世界耐久選手権（WEC）第7戦『富士6時間耐久レース』に挑戦する。

【画像】WECに挑むプジョー9X8と日本導入が待たれるホットハッチE-208 GTi 全31枚

参戦4年目となるプジョーは、『プジョー・トタルエナジーズ・チーム』としてゼッケン93と94の2台のハイパーカー『プジョー9X8（ナイン・エックス・エイト）』でWECを戦っている。



FIA世界耐久選手権（WEC）に参戦するハイパーカー『プジョー9X8』。 ステランティス・ジャパン

プジョー9X8は、プジョーの革新性と優れたパフォーマンスへの探求精神の象徴として、極めて高度な技術力と走行性能は求められる耐久レースの舞台でその真価を発揮、昨年多くのファンを魅了したこのマシンが、今年も日本の地で熱い戦いを繰り広げる。

プジョーでは、本レースへの参戦を記念して、抽選で観戦チケットが当たる『プジョー9X8 WEC Fuji観戦チケットプレゼントキャンペーン』を実施している。

キャンペーン概要

■応募期間

8月7日〜9月1日



■応募条件

日本国内のプジョー正規販売店で購入したプジョー車に現在乗っているオーナー、およびキャンペーン期間中に国内のプジョー正規販売店でプジョー車を購入された方。



■プレゼント内容

2025 WEC Fuji レース観戦チケット（プジョースポール・ファンシート）72名（各1組最大2名）



■キャンペーン特設サイト

応募方法などの詳細は、以下の特設サイトを確認。

https://web.peugeot.co.jp/cpn/wec-fuji/



『プジョー9X8 WEC Fuji観戦チケットプレゼントキャンペーン』。 ステランティス・ジャパン

新型『プジョーE-208 GTi』を国内初披露

富士スピードウェイの会場では、プジョー9X8の実車展示に加え、今年6月に今年6月に世界発表された新型「プジョーE-208 GTi」が日本で初披露される。

革新的なデザインと性能を備えたこのモデルが、国内のファンに向けて初めて公開される機会となる。新世代の『走りのプジョー』の登場を楽しみにしていたプジョーオーナーにとっては、見逃せないチャンスといえるだろう。



WEC 富士6時間耐久レース会場で日本初公開となる、『プジョーE-208 GTi』。 ステランティス・ジャパン