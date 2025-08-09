¡Ö¼«Ê¬¤Î¥³¥È¤Î¤è¤¦¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¡×ÉÔ¿¶Â³¤¤¤¿¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎµÕÅ¾ÃÆ¡¡ÂçÃ«&¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤éÇ®¤¤Ãç´Ö¤ÎÈ¿±þ
¡þMLB ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5-1¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º(ÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï5²ó¤Ë¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¤ÎµÕÅ¾2¥é¥ó¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1ÅÀ¤òÄÉ¤¦5²ó¡¢ÀèÆ¬¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹Áª¼ê¤¬°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Â³¤¯¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥ÉÁª¼ê¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Õ¥é¥¤¤Î´Ö¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¥Ñ¥Ø¥¹Áª¼ê¤¬Ìá¤ê¤¤ì¤º¡¢ÄËº¨¤Î¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¡£
¤½¤ì¤Ç¤â2¥¢¥¦¥È¤«¤é1ÈÖ¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬·ù¤ÊÎ®¤ì¤ò¿¶¤êÊ§¤¦¤è¤¦¤Ë±¦Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¤ÏÄ¾¸å¤Î½éµå¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¥ã¡¼¥¶¡¼Åê¼ê¤ÎÊÑ²½µå¤ò¤È¤é¤¨¡¢ÂÇµå¤Ï¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¡£µÕÅ¾¤È¤Ê¤ë12¹æ2¥é¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö7·î6Æü°ÊÍè¤Î°ìÈ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¤Ï7·îËö¤«¤é25ÂÇÀÊÏ¢Â³¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¤º¡£¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¿Ãç´Ö¤Î°ìÂÇ¤Ë¡¢2ÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÂçÃ«Áª¼ê¤ä¼¡ÂÇ¼Ô¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¤¬¾Ð´é¤Ç·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤¬¹ë²÷¤Ê¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î¼ï¥·¥ã¥ï¡¼¡£¥Ù¥ó¥ÁÆâ¤Ç¤ÏÃç´Ö¤¿¤Á¤¬Â³¡¹¤È½ËÊ¡¤·¡¢µå¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Ç¥Æ¡¼¥¸¤¬ºÇ¹âÄ¬¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¸Ø¤ëMVP¥È¥ê¥ª¤Î»Ñ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¤È¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¥Û¡¼¥à¤ÇÇ®Îõ¤ª½Ð·Þ¤¨¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î¥³¥È¤Î¤è¤¦¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¡×¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ù¥ó¥Á¤ÎÊ·°Ïµ¤ ºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï2°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¡£Ä¾¶á3»î¹ç¤Ï12ÂÇ¿ô6°ÂÂÇ¤ÈÉüÄ´µ¤ÇÛ¤Ç¡¢º£µ¨ÂÇÎ¨.239¤Ø¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£