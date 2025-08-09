【北京＝照沼亮介】中国・北京市で、ロボットの国際展示会が始まった。

人間と見間違う精巧な「人型」や、生成ＡＩ（人工知能）を搭載した「対話型」など約１５００体が並び、官民一体で開発と社会への実装を加速している。

「ナイスパンチ！」「素晴らしいステップだ」――。会場一角の特設ボクシングリングは、身長約１３０センチの人型２体による熱戦に沸いていた。

グラブやヘッドギアを装着し、無線を通じて遠隔操作する仕組みだ。右ストレートを腹部に受けると一瞬よろめくものの、内蔵モーターの制御で体勢を立て直し、反撃の一発を見舞う。

北京市で８〜１２日に開かれている「世界ロボット大会」は、学術団体・中国電子学会などの主催。今年の出展数は昨年から約１５００体に倍増し、１００体以上が初公開という。出展企業は中国を中心に約２２０社で、そのうち５０社が人型ロボットを手がけている。

ボクサー型を上回る反射神経を見せるのが、同じく人型の「ＬＵＳ２」。身長１６０センチ、重さ５５キロと大人とほぼ同じ体格で、あおむけに倒れた状態から１秒で立ち上がることができる。

開発した広東省深圳市の新興企業・鹿明機器人科技の趙暢（ジャオチャン）営業部長（３０）は「人間の反射神経速度に匹敵する速度を達成した」とアピールする。９月にも量産化を始め、一体１９・９万元（約４１０万円）から一般向けに販売する。産業や教育用など幅広い用途が想定され、価格を数万元に抑えた小型版も開発中という。

北京市の松延動力科技は、柔らかい人間の肌の質感を再現した男女のロボットを展示している。小型モーターで表情を制御し、眉をひそめたり、笑顔を浮かべたりでき、生成ＡＩも搭載する。共同創業者の胡晨旭（フーチェンシュー）さん（２６）は「人型は親近感が湧く存在で、国内だけでなく世界市場の発展も順調です」と話す。

中国は２０１３年から世界最大の産業用ロボット市場で、２３年の新規設置台数は２７・６万台と、２位の日本（４・６万台）を大きく上回る。設置台数のうち電子機械や自動車部品、金属製品の工場が半分を占める。中国電子学会によると、中国の人型ロボットの市場規模は３０年までに８７００億元に達すると予測される。

２２年から総人口が減少に転じ、少子高齢化による労働力不足を補うため、人型ロボットの開発・実装を急ピッチで進めている。習近平（シージンピン）政権は、電気自動車（ＥＶ）やＡＩ、スマートフォンなどと並び、人型ロボットを米国との先端分野の覇権を争う重要分野と位置付ける。

北京市は２７年までに１０００億元規模の産業化を掲げるなど、地方政府を中心に開発支援の動きが広がる。米モルガン・スタンレーによると、２０〜２４年に出願された人型ロボットの特許件数は中国が５６８８件で、２番目に多い米国の１４８３件に先行する。兵器などの軍事転用が懸念され、国際的な規制ルールの未整備といった課題も指摘されている。