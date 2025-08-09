THE RAMPAGE¿Ø ¡ÈÅ¥¿ì¥È¡¼¥¯¡É¤Ç»öÌ³½ê¤Ë½Ð±é¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ ¡¡ÀéÄ»¡¦Âç¸ç¤È¥Î¥Ö¡Ö¤ª¤Þ¤¨Â¦¤«¤é¸À¤¦¥»¥ê¥Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÈ¿¾Ê¤¬Áá¤¤¡×
¡¡16¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦THE RAMPAGE¤Î¿Ø¡Ê31¡Ë¤¬¡¢8ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å9¡§58¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤ò¤ï¤«¤»¤¿THE RAMPAGE
¡¡Á°²ó¤Î½Ð±é¤«¤é¡¢Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð±é¤·¤¿THE RAMPAGE¿Ø¡£Á°²ó¼ò¤ò°û¤ß²á¤®¤¿¤³¤È¤Ç»öÌ³½ê¤«¤é½Ð±é¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£È¿¾Ê¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥¹¡¼¥Ä¤Ë¥Í¥¯¥¿¥¤»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¸ØÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¤òÏÃ¤¹¤È¡¢MC¤ÎÀéÄ»¡¦Âç¸ç¤È¥Î¥Ö¤«¤é¡Ö¤ª¤Þ¤¨Â¦¤«¤é¸À¤¦¥»¥ê¥Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÈ¿¾Ê¤¬Áá¤¤¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ ¥²¥¹¥È¤ÎÂçÍ§²ÖÎø¤«¤é¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë°û¤Þ¤Ê¤¤¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì°Ê¾å¤Ï°û¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤¬¡¢MC¤ÎÀéÄ»¡¦Âç¸ç¤«¤é¡Ö¼ò¤ÇÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤¬°û¤àÎÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¾Ð¤¤À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
