お笑いコンビ、納言の薄幸（すすき・みゆき＝32）が9日、X（旧ツイッター）を更新。体調不良から復帰した経緯を明かした。

「元々の体質からくる代謝性の障害が神経に影響をしていた様で、検査する為入院してました。無事、昨日退院致しました」と報告した。

そして「お医者さんのお陰で、本来の予定よりも、だいぶ早く退院出来ました。驚異的な回復力です！ご心配ご迷惑をおかけして、申し訳ありませんでした。私、今すこぶる元気です！」とつづった。

薄は先月29日、所属事務所を通じ、体調不良による検査入院で一時活動休止を発表。その間、相方の安部紀克はソロ活動するとしていた。その後8日午後、所属事務所を通じ「医師の判断により、8月9日（土）より活動を再開させていただくこととなりましたので、ご報告申し上げます」と報告していた。

薄は酒豪キャラとしての一面もある。薄の投稿に対し「無事退院できてよかったです。原因はてっきりお酒かと思ってました笑 お体お大事に」「引き続き、ご無理なさいませんように、お身体大切になさってくださいませ！」「当分は禁酒ですかね」などと書き込まれていた。