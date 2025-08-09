¡ÖÎø¥Ð¥Ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡×¡¡¹Ã»Ò±àV´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥³¥¤Í§¡×¡¡º´²ìËÌ¤Î¡Ö¥Ç¡¼¥¿ÈÉ¡×3Ç¯À¸¤¬¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ÇÀ»ÃÏÆ§¤à
¡¡Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ï9Æü¡¢º´²ìËÌ¤¬1²óÀï¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ÀÄÍõÂÙÅÍ¡ÊÆÊÌÚ¡Ë¤È¤Î·ãÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£»°ÎÝ¥Ù¥ó¥Á²£¤Ë¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥½¥ó¤òÌ³¤á¤¿ºäÅÄÍª¿¿¤µ¤ó¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬µ§¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÀï¤¤¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡£2007Ç¯¤Ë¡Ö¤¬¤Ð¤¤ÀûÉ÷¡×¤ÇÁ´¹ñÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»þ¤Î´ÆÆÄ¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÉô¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤ëÉ´ºêÉÒ¹î¤µ¤ó¡Ê69¡Ë¤È¤Ï¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤¬¹â¤¸¤¿à¥³¥¤Ãçá¡£¡Ö¤³¤ì¤¬»Õ¾¢¤¬¸«¤¿·Ê¿§¤Ê¤ó¤À¡×¡Ä¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Îµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡º´²ìËÌ¤¬Á´¹ñÀ©ÇÆ¤·¤¿Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿ºäÅÄ¤µ¤ó¡£¼«Âð¤ÇÁÄÉã¤¬°é¤Æ¤¿¥Ë¥·¥¥´¥¤¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¹â¹»¤ËÆþ³Ø¤·¡¢É´ºê¤µ¤ó¤¬30É¤°Ê¾å»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¹Ã»Ò±àÍ¥¾¡´ÆÆÄ¤Ë¤â²²¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡Ö¤¼¤Ò¸«¤¿¤¤¡×¤ÈÍê¤ß¹þ¤ó¤À¡£É´ºê¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌîµå¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ë¥·¥¥´¥¤¤È¤Ï¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¡£
¡¡2¥«·î¤Ë1²ó¤Û¤Éº´²ì»Ô¤ÎÉ´ºê¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤òË¬¤ì¤Æ¤Ï¡¢2¿Í¤Ç¥Ë¥·¥¥´¥¤¤òÄ¯¤á¤¿¡£¥³¥¤¤äÀìÌç»¨»ï¤ò¤â¤é¤¦¤Ê¤É¤·¤Ê¤¬¤éÃç¤ò°é¤ó¤À¡£¡ÖÎø¥Ð¥Ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥³¥¤¥Ð¥Ê¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ´ºê¤µ¤ó¡£2¿Í¤Ï¸ß¤¤¤ò¡Ö»Õ¾¢¡×¡ÊºäÅÄ¤µ¤ó¡Ë¡¢¡ÖÍ§Ã£¡¢¥³¥¤¤ÎÄï»Ò¡×¡ÊÉ´ºê¤µ¤ó¡Ë¤È´¶¤¸¡¢¸òÎ®¤ò¿¼¤á¡¢ÏÃÂê¤Ï¼¡Âè¤ËÌîµå¤Îµ»½Ñ¤äÀº¿ÀÌÌ¤Ë¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ³Ø¤Þ¤Ç4ÈÖ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤Î½Ð¤Ê¤¤¹â¹»¤Ç¤Î¸½¾õ¤ËÉÔËþ¤òÏ³¤é¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÅÙ¤Ë¸·¤·¤¯¤âÍ¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö°ìÈÖÀ¼¤ò½Ð¤·¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Ê¤µ¤¤¡£¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÌîµåÉô¤ò¼¤á¤Ê¤¤¤ÇºÇ¸å¤Þ¤ÇÂ³¤±¤Ê¤µ¤¤¡×¡½¡£
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿´¤Ë¹ï¤ß¡¢Îý½¬¤ËÎå¤ó¤À¡£ºò½©¤Èº£½Õ¤ÏÇØÈÖ¹æ¤ò¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ¸å¤Î²Æ¤ÏºäÅÄ¤µ¤ó¤ò´Þ¤à3Ç¯2¿Í¤¬¥Ù¥ó¥Á³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤éÅöÁ³¡×¡£Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉõ°õ¤·¡¢Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡Ö¥Ç¡¼¥¿ÈÉ¡×¤Ë²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÁê¼êÅê¼ê¤Î¤¯¤»¤äÂÇ¼Ô¤Î·¹¸þ¤Ê¤É¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¡£ºäÅÄ¤µ¤ó¤ÏÂÇ·â¤ÎÊ¬ÀÏ¤òÃ´Åö¤·¡¢¾ï¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¿¡£¡Öº´²ìÂç²ñ¤«¤é¡ÊÉ´ºê¤µ¤ó¤È¤Î¡Ë¥³¥¤¤ÎÏÃ¤âÉõ°õ¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡º´²ìÂç²ñ¤Î½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤Ç¤ÏÁ°Æü¤Ë2»þ´Ö¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«¤¤¤¿¡£ºäÅÄ¤µ¤ó¤é¤¬Å°Ìë¤Ç¹Ô¤Ã¤¿ÂÐÀï¹»¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò¸µ¤ËºîÀï¤òÎ©¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂåÉ½¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£ËÜÂ¼¾Í¼¡´ÆÆÄ¡Ê31¡Ë¤Ï¡ÖÇØÈÖ¹æ¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥Á¡¼¥à¤Î±ï¤Î²¼¤ÎÎÏ»ý¤Á¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡¹Ã»Ò±à¤Î½éÀï¡£À£²Ë¤òÀË¤·¤ó¤ÇºîÀ®¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò¸µ¤ËÀï¤Ã¤¿º´²ìËÌ¤Ï±äÄ¹10²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤òÀ©¤·¤¿¡£ºäÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¾ðÊó¤ò¸µ¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Ê¤¬¤éÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È½¼¼Â¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£à¥³¥¤Í§á¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤ò»Ù¤¨¤ËÀï¤¦ºÇ¸å¤Î²Æ¡£»Õ¾¢¤¬¸«¤¿·è¾¡¤Î·Ê¿§¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤ÈÀÚ¤Ë´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡¢ÃÝÃæ¸¬Êå¡Ë