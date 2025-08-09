【GG戦争、孫マウントが止まらない】旗振り当番の日に事件が！「危ないッ」＜第7話＞#4コマ母道場
同居するために二世帯住宅を建てて引っ越しをしてきた一家。家族はおじいちゃん、おばあちゃん、パパ、ママ、年長のお子さんの5人家族です。なんと、偶然にもお隣も同じ家族構成で二世帯住宅。共通点が多い2家族の中で、特におじいちゃん同士が意気投合したようです。
第7話 旗振り当番
【編集部コメント】
今日は斎藤さんの家が旗振り当番です。パパ、ママは仕事、おばあちゃんは用事でお出かけなので、おじいちゃんが旗振り当番をすることになりました。元気に挨拶してくれる隣家のソラトくんに気まずそうにするおじいちゃんは大人げないですね。そして、そんなとき事件が起こりました。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・横内みか
