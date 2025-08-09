¡ÖÃÂÀ¸Æü¤Ï±üÍÍ¡õ¤ªÊ¢¤ÎBABY¤È¡Ä¡×Âè1»ÒÃÂÀ¸Í½Äê¤Î²¬ÅÄ¾À¸¤¬³¹³Ñ¤ËÅÐ¾ì¡ª¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈÅê¹Æ¤Ë¡Ö»º¤Þ¤ì¤¿!!¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¤â¤¦¡Ä·ì´É¤Þ¤Ç¡×
¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë´¿´î¡Ö¥É¥¥Ã¤È¡×
¡¡ºÊ¤Î½÷Í¥¡¦¹âÈª½¼´õ¤È¤È¤â¤ËÀè·îÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄ¾À¸¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤ª¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡©¤ï¤¿¤¯¤·¤Ï»¦¤·²°¤¿¤Á¤ÎÅ¹¤Î»£±Æ¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Î³¤³°ºîÉÊ¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÎÉ¤¤·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿ ¤½¤·¤Æ¼ä¤·¤¤¡£ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¡£´°À®¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢³¹³Ñ¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡¡Ö»¦¤·²°¤¿¤Á¤ÎÅ¹¡×¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤ÇÇÛ¿®¤Î´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢²¬ÅÄ¤ÏËÜºî¥·¡¼¥º¥ó2¤¬¼«¿È½é¤Î³¤³°ºîÉÊ½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÍè½µ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤Ï±üÍÍ¡õ¤ªÊ¢¤ÎBABY¤È²á¤´¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÍèÀ¤¤Ï²«¿§¤¤¥¹¥È¥í¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²¬ÅÄ¾À¸¤ËµÛ¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Ñ¥ÑÁ¢¤Þ¤·¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¥ª¥Õ¤Ã¤Ý¤¤´é¤Ë¥É¥¥Ã¤È¡×¡Ö¤â¤¦¡Ä·ì´É¤Þ¤Ç¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡Ø»º¤Þ¤ì¤¿!!¡Ù¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Ñ¥Ñ¤Î»Ò¶¡¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖÇÛ¿®³Ú¤·¤ß¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£